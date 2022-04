Remesas familiares suman US$ 74,2 millones a febrero

El informe de la banca matriz revela que el total ingresado al país entre enero y febrero representa un incremento de 2,1% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el monto llegó a más de US$ 72 millones. La mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 45 millones que representa el 61% del total remesado por los compatriotas en el citado periodo.

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas se destacan los envíos desde los Estados Unidos, que alcanzaron US$ 14,1 millones entre enero y febrero del presente año; y se observa un repunte del 30%.

Envíos desde Argentina y Brasil siguen bajando

El reporte de la banca matriz también revela que los envíos regionales, especialmente desde Argentina y Brasil siguen bajando sostenidamente.

Al segundo mes del año desde la Argentina los compatriotas remesaron US$ 3,76 millones, que representa una baja del 32% comparado a igual periodo del año pasado, cuando remesaron US$ 5,42 millones. En promedio mensual de envío es de US$ 1,8 millones.

A modo comparativo, en el 2021 el promedio mensual de envío llegaba a US$ 2,7 millones, mientras que entre 2017 y 2018 estos envíos llegaban incluso a US$ 13 millones. El deterioro de las remesas desde dicho país está relacionado a la devaluación de la moneda, así como la alta inflación que deteriora grandemente el poder adquisitivo. La inflación en Argentina está actualmente en alrededor del 53%.

Por otra parte, las remesas de Brasil siguen profundizando caída y al mes de febrero se registró un bajón del 50% de los recursos enviados por compatriotas desde el país brasileño. Entre enero y febrero enviaron solo US$ 1 millones, frente a US$ 2,1 millones que remesaron el año pasado en el mismo periodo.

El año pasado ingresaron de enero a diciembre US$ 487,8 millones, lo que significa 0,2% más con relación al ejercicio 2020.

Este monto, sin embargo, implica que por segundo año consecutivo se mantiene por debajo de lo recibido antes de la pandemia por covid-19, cuando superaba los US$ 500 millones entre 2016 a 2019. Las remesas constituyen una ayuda importante para las familias y una inyección para la economía, que este año se verá afectada por la sequía, que golpeó fuerte al sector agrícola; y ahora por la incertidumbre que genera la guerra Rusia-Ucrania, motivo por el cual ya se suspendieron las exportaciones de carne a Rusia.