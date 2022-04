Gobernadores alegan “persecución política” para justificar pésima administración

El Consejo de Gobernadores del Paraguay se reunió este miércoles en la sede de la Gobernación del Guairá en Villarrica, donde solamente participaron 8 de los 17 administradores de gastos del país. El único punto que trataron fue el pedido de intervención que pesa sobre el ejecutivo guaireño Juan Carlos Vera (ANR cartista) por denuncias de corrupción y despilfarro de unos US$ 2.000.000 de los fondos de emergencia que debían ser utilizados para la reactivación económica del departamento afectado por la pandemia del covid-19.

El presidente del gremio y gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (ANR cartista), alegó que su colega de Guairá, Vera Báez, es sujeto de una persecución política por parte del oficialismo, como también otros gobernadores colorados que aspiran a las elecciones del 2023. “Estamos en un año electoral, prácticamente la totalidad de los gobernadores estamos postulándonos a cargos parlamentarios, como diputados y en mi caso también senador, esto molesta a otros dirigentes que también están pugnando por esos cargos, es meramente política ya que el informe de Contraloría claramente indica que no existe obras fantasma o no realizada y que no amerita una intervención que hoy obra en la Cámara de Diputados”, expresó.

Asimismo, indicó que viendo la situación “expresamos a la ciudadanía que esto no corresponde teniendo en cuenta las argumentaciones obrantes, la ley es muy clara también, existen los mecanismos para intervenir una institución y las faltas o errores que tendría que tener una administración para llegar a tal situación. No vemos que esas faltas existan en la Gobernación del Guairá y por tanto no consideramos que amerite el pedido de intervención”, sentenció.

“Faltas administrativas leves”

Por su parte, el cuestionado gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez, alegó que el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución de los dos millones de dólares de los fondos covid solamente arrojaron faltas administrativas leves. “Acá no hay daño patrimonial, no hay obras fantasmas, el informe asevera que todas las obras fueron encontradas y consideramos que es injusto un pedido de intervención. Tampoco habla de dobles facturas, solo se hizo un pago por la lumínica del estadio parque del Guairá y tampoco existen facturas clonadas ni adulteradas”, aseguró.

Sobre los millonarios desembolsos que la Gobernación de Guairá realizó a varias comisiones presididas o al menos integradas por propios funcionarios de la institución, Vera Báez, alegó de que no hay impedimento los mismos formen parte de una organización, “no hay una ley muy clara al respecto, históricamente han existido en todas las gobernaciones funcionarios que han formado parte de comisiones vecinales, creo que tenemos dos o tres miembros de las comisiones, eso obviamente solo sirvió para retirar el dinero y luego fue a desembolsarse en las constructoras, algunos tienen inclusive a presidentes de las juntas departamentales en comisiones de salud y de educación que recibieron desembolsos. Las obras están, del millón de dólares solo sobraron G. 3 millones según el informe de contraloría”, minimizó.

Por último, aseguró que el pedido de intervención que pesa en su contra no prosperará y en el caso de que así fuera sería evidente que es una persecución política. “confiamos en que los diputados sean también sabios, yo les espero, si quieren venir a inspeccionar las obras, y llevarse un informe como corresponde”, puntualizó.

Gobernadores verificaron obras

Luego de la reunión, los gobernadores verificaron las cuestionadas obras encaradas por Vera Báez. Primeramente visitaron el pabellón respiratorio y la planta generadora de oxígeno, ambas obras costaron cerca de G. 2.949 millones de los fondos covid, pero no están en funcionamiento por falta de licencia por parte del Ministerio de Salud. En el segundo recorrido llegaron hasta el estadio Parque del Guairá donde se denunció un doble pago de G. 750 millones por la instalación de sistema lumínico para el usufructo de Guaireña Fútbol Club para disputar los partidos de primera división.

De la reunión en Guairá, participaron los gobernadores colorados Juan Carlos Baruja (Paraguarí), Roberto González Vaesken (Alto Paraná), Carlos Arrechea (Misiones), Christian Brunaga (Itapúa), Carlos Giménez (San Pedro) y los liberales Alejo Ríos Medina (Caaguazú) y Ronald Acevedo (Amambay), además del local Juan Carlos Vera.

