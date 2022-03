Suba de combustibles: UGP exige a políticos “sordos y mudos” las acciones para mejorar precios

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió un comunicado en el que demuestra su posición sobre los incrementos de los precios de combustibles. Señala que esta situación castiga a toda la ciudadanía y pone en peligro la gobernabilidad. “No es posible trabajar en un escenario de subas del precio del combustible quincenales y arbitrarias”, expresan en el comunicado.

Asimismo asientan que la administración actual debe hacer de su parte para paliar esos efectos. Lamentan que la falta de gestión se materializa en la incapacidad para atender las legítimas inquietudes y preocupaciones de los ciudadanos.

Acusan además que los responsables en definir las políticas energéticas están concentrados en disputas politiqueras. “No ven, no escuchan, no responden a las inquietudes ni presentan propuestas dinamizadoras”, aseveran en el documento.

“No hay tiempo. Con cada día que pasa el malestar ciudadano aumenta, la gente sale a las calles y el campo calienta los motores de sus tractores. Exigimos a las autoridades decisiones y acciones constructivas para resolver esta situación”, reza el comunicado de la UGP.

De acuerdo a la posición que asientan, esta situación conflictiva es consecuencia de que Petropar no ejerce un rol regulador del mercado, con reservas de combustible que permitan sostener precios sin subsidio. “Esto daría previsibilidad a la actividad económica y certidumbre a los contratos de transporte de cargas y movilidad del ciudadano”, detallan.

Lamentan que la falta de visión y gestión de las autoridades responsables provoca que se acuda a un crédito destinado a la construcción de una ruta para subsidiar un solo producto (el diésel tipo III).

La UGP, en su comunicado, advierte que, en un año en el que la economía se vea duramente afectada por la sequía, se requiere una conducción firme.

El comunicado se finaliza recordando que situaciones difíciles ya golpearon a la economía en los últimos tiempos como la pandemia, sequía y, ahora, este conflicto mundial. “Necesitamos una gestión eficiente para encontrar políticas que nos permitan trabajar en paz para reconstruir la economía en un escenario de mayor certidumbre”, concluyen.