Otra jornada de lluvias y peligrosos raudales

Las lluvias empezaron a caer en Asunción cerca de las 6:30 de este jueves y bastaron unos pocos minutos para que comenzaran a recorrer mensajes de alerta sobre zonas por las cuales no se recomendaba circular. Y es que, lejos de poder disfrutar de la “bonanza”, en Paraguay los pobladores deben preocuparse por cómo evitar los peligrosos raudales, justo en un horario pico de movilización de personas hacia las escuelas y puestos de trabajo.

Algunos de los puntos más peligrosos desde donde llegaron fotos y videos son las inmediaciones del Banco Central del Paraguay y zona de 4 Mojones; también en Bruno Guggiari casi San Rafael y en Mariscal López, a la altura de la ciclovía de San Lorenzo.

Además, una vez más sale a relucir el caos en el cual quedó la zona del fallido plan del metrobús, donde los comercios se inundan con cada tormenta.

De la misma manera, abundan las quejas desde Molas López, donde recientemente el MOPC habría iniciado las obras de desagüe pluvial. La avenida hoy, una vez más, se convirtió en un caudaloso “río”.

Pobladores de todo el país lamentan la pésima infraestructura y la mala calidad de las calles, que -además de ser un peligro- se desmoronan y ocasionan grandes baches que dañan a los vehículos.

Personas atrapadas

Desde varios puntos ya se reportaron vehículos averiados debido a los raudales y baches. Además, bomberos informaron sobre personas atrapadas dentro de sus rodados en varios puntos del país.

En el barrio Trinidad de Asunción, a la altura de Santa Ana y Roque Centurión, voluntarios de la Segunda Compañía Santísima Trinidad trabajan para la liberación de personas, según se reportó desde la cuenta de Twitter de los bomberos.

Además, hay otras dos personas atrapadas en Molas López e Itapúa y otras más en Tte. Máximo Caballero y Margarita de Youville.

Puntos críticos

Cabe resaltar que, lejos de solucionar el problema de fondo, con cada tormenta la Municipalidad de Asunción informa sobre los puntos críticos que deben ser evitados por la población debido a los raudales.

Sin embargo, la ciudadanía no pierde la oportunidad de señalar que básicamente vivir en Asunción es un riesgo, debido a que no hay un solo barrio que no cuente con raudales, calles en mal estado o arroyos que se desbordan por la falta de limpieza.

