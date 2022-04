SET confirma que investiga a otra gobernación por uso de facturas falsas

Las administraciones de las gobernaciones de Guairá y Central están en la mira por denuncias de supuesta malversación de los fondos COVID-19 y la utilización de facturas clonadas o falsas para la justificación de estos recursos. En ambos procesos de investigación, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tomó intervención.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, reveló a ABC Cardinal esta mañana que, además de estas dos gobernaciones, están investigando a otra administración departamental por denuncias de uso de facturas clonadas en la justificación de la ejecución de recursos.

“Estamos investigando a otras gobernaciones, pero por una cuestión de investigación no puedo mencionar aún. Sí puedo confirmarte que estamos haciendo investigación a una gobernación en que hubo denuncias de facturas clonadas, aparte de Guairá y Alto Paraná”, expresó.

Indicios importantes

No quiso mencionar cuál sería la gobernación en cuestión -o si son varias- para no perjudicar el proceso de investigación, según aclaró. No obstante, señaló que “hay indicios importantes que vamos a corroborar”.

Fue consultado si la denuncia de uso de facturas falsas sobre dicha gobernación tiene relación también con la ejecución de los fondos COVID-19, por las que el Gobierno desembolsó US$ 1 millón a cada administración departamental, y respondió que “no estoy seguro de eso. Entiendo que no. La denuncia es sobre facturas falsas y tenemos que ver si es sobre recursos propios o esos fondos (COVID)”.

Boquerón y Alto Paraguay, en la mira

Desde la Contraloría General de la República (CGR) habían revelado a ABC que, además de Guairá y Central, ya estaban investigando a las gobernaciones chaqueñas de Alto Paraguay y Boquerón.