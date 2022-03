Fallida intervención de la SET en la Gobernación del Guairá

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizó una fallida intervención a la Gobernación del Guairá en prosecución a una denuncia por supuesto despilfarro de US$ 1.000.000 de los US$ 2.000.000 de los fondos covid que recibió la institución. Debían retirar facturas que fueron supuestamente clonadas o falsificadas, pero no pudieron hacerlo porque no tenían una orden judicial.