Familiares de periodista denuncian pésima atención a pacientes en IPS

De acuerdo a los datos proveídos por familiares del periodista Carlos “Cato” Cabrera, el mismo fue internado en el Hospital Central de IPS a causa de una arritmia cardiaca, pero ya pasó una semana y no tienen novedades sobre su estado de salud.

“Hasta ahora no tenemos diagnóstico, él está cada vez peor. Ayer se cayó y eso fue negligencia médica, porque nosotros no podemos cuidarlo, no podemos ingresar. Solo dos veces al día podemos pasar junto a él, y ni siquiera le bañan”, denunció su hija María Paz.

“Él cada vez está peor. Llegó acá hablando, caminando, se sentaba solo. Ahora, no se puede sentar solo, balbucea. Preguntamos si está sedado, pero nos dijeron que no. Nos contó que se cayó y que estuvo casi dos horas en el piso y nadie le atendió”, añadió.

Denunciaron también que no existen comodidades para los familiares que deben estar pendientes de la salud de sus pacientes. Dijeron que no tienen baños cerca y que existen otros familiares que están fuera del edificio, y deben esperar en la intemperie.

Otros familiares de pacientes también denunciaron que no pueden estar comunicados con sus pacientes ni reciben información de lo que ocurre con los pacientes dentro de las salas, informó el periodista José Ignacio Melgarejo.

Lamentaron también que no se consiguen insumos básicos en IPS, por lo que tienen gastos que rondan los G. 200mil al día. Los demás familiares se quejaron también de que pasan las horas y no reciben un informe sobre el estado de salud de sus pacientes.