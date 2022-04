Camioneros de Itá permanecerán apostados sobre Eusebio Ayala casi De la Victoria

No están bloqueando las calles, pero unos 90 camiones están apostados al costado de la avenida Eusebio Ayala casi De la Victoria, como forma de protesta contra la suba del precio del combustible. Afirmaron que no buscan crear inconvenientes, pero que permanecerán allí en espera de que representantes del Gobierno se acerquen a conversar con ellos en busca de una solución.

Comentaron que comparten los ideales del grupo de camioneros de Tobatí, pero ellos no van a moverse del sitio hasta tener respuestas. También instaron a la ciudadanía a acompañar la protesta, pues afirman que la suba del precio del combustible afecta a todos.

“Decidimos en una reunión que nos vamos a quedar hasta donde podamos en este lugar, porque ya dejamos nuestras casas, pasamos mucha crisis porque no podemos trabajar con este precio del combustible. Pedimos que el Gobierno baje los precios del combustible para que podamos trabajar y que los senadores y diputados deroguen esta ley para que Petropar pueda adquirir el combustible directamente y no a través de otra persona”, manifestó Derlis Duarte.

Consultado acerca de cómo continuarán con la protesta, Duarte dijo que permanecerán al costado de la avenida, sin cortar el tránsito.

“Llegamos a un acuerdo con el comisario que está a cargo. Llegamos a un acuerdo, nosotros no venimos a pelearnos con la ciudadanía ni con la Policía, nosotros venimos pacíficamente, estacionamos los camiones y se quedan ahí, no salimos a cerrar rutas ni nada. Estamos con la gente de Tobatí, somos de los mismos ideales, pero lastimosamente ellos ya se están yendo, no sé a qué acuerdo llegaron, pero acá los compañeros se quieren mantener firmes en la postura de permanecer en este sitio”, señaló.

“No recibimos amenazas de la Policía para retirarnos, no tenemos inconvenientes. Queremos que un representante del Gobierno venga y nos dé una solución a mediano plazo por lo menos”, apuntó.

Ante la pregunta acerca de qué harían si es que reciben algún tipo de amenaza por parte de la Policía para que se retiren, respondió: “Nosotros no vinimos a pelearnos. Venimos a manifestarnos, a buscar una solución para que nuestros hijos puedan estudiar y todo vuelva a la normalidad. La suba de combustible no afecta solo a los camioneros”.

“Que la ciudadanía venga a acompañarnos”

Duarte instó a la ciudadanía a acompañarlos en la protesta contra la suba del precio del combustible y cuestionó a quienes en las calles les reclaman debido a sus movilizaciones.

“El ciudadano no sé cómo vive. Son muy guapos por las redes sociales y no se animan a salir a las calles. Nosotros somos trabajadores comunes que nos animamos a salir a las calles a luchar por sus derechos. Cuando Petropar bajó el precio del combustible, porque los autos más lujosos se acercaron a llenar sus tanques y ahora que subió, empiezan a putear, no es así. Señores paraguayos: salgan, vamos a acompañarnos y le pedimos a la ciudadanía que salga de sus casas y vengan a acompañarnos”, alentó.

Sobre la tarjeta de descuento que ofrece Petropar, indicó: “No estamos de acuerdo con la tarjeta porque detrás tenemos un pueblo que tenemos que mantener. ¿Cómo le explicamos a un olero que Petropar nos dio una tarjeta de descuento de G. 400? Estamos luchando por la gente humilde”.

Los camioneros afirmaron que permanecerán a la vera de la avenida en espera de las autoridades del Gobierno que decidan conversar con ellos ofreciendo una solución.