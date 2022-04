Camioneros exigen que Petropar cambie su sistema de compra de combustible pese al mínimo beneficio

El representante de las federaciones de Camioneros del Paraguay (Fedecap) y de Transportistas Autonómos del Paraguay (Fetraapy), Isaías Acosta, descalificó la afirmación del titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, de que generaría un ahorro de solo G. 300 por litro si la estatal prescinde de los intermediarios en sus adquisiciones de combustibles. Anunció que al menos 3.000 camiones, el 60% de la flota del país, se movilizarán hoy en el interior del país para presionar a la Cámara de Senadores para que apruebe el proyecto de ley que suprime el requisito la exigencia de declaraciones juradas a las proveedoras extranjeras de la petrolera estatal.

“Eso es lo que él dice”, afirmó Acosta cuando se le señaló que el ahorro que lograría la Petrolera si se aprueba la medida que exige el sector que representa. El dato fue suministrado por la máxima autoridad de Petropar.

“Nosotros podríamos quedarnos con nuestra tarjeta de descuentos de Petropar, Oikoite, y ya se subsana nuestro problema del precio de combustible. Pero buscamos que se transparente el proceso de compras de combustibles, será mayor el beneficio en las compras de combustibles a largo plazo y beneficiará todos los consumidores del país”, afirmó.

Lea más: Camioneros supuestamente pidieron que propuestas llegue al presidente

Según Acosta, el mecanismo va a transparentar porque las adquisiciones serán directas con las refinerías y, de esta manera, se podrá aprovechar cuando los precios internacionales sean más bajos. Sin embargo, la estatal deberá asumir costos del flete de los productos que hoy realizan los intermediarios, por lo que el ahorro en este sistema finalmente sería sólo de G. 300 por litro.

De esta manera surgen interrogantes acerca de cuál sería el verdadero trasfondo de la movilización de los camioneros, que para hoy prevén realizar en diferentes puntos del país, pero garantizando la libre circulación, según dijeron. “Vamos a seguir desde la distancia la sesión del Congreso, luego vemos si vamos o no a Asunción”, comentó.

Lea más: ¿Qué negocio hay detrás de la ley que quieren imponer los camioneros?

Recordó que insiste al Gobierno que exhiba las evidencias que involucran a sus líderes en pedidos de coimas para no realizar bloqueos de rutas en la Semana Santa.

Se trata de Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina.

Sesión sería a las 11:30 hs

El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, informó a ABC que el Senado hay convocatoria de sesión extraordinaria para hoy, a las 11:30, con el fin de tratar, como único punto del Orden del Día, el proyecto de ley que exigen los camioneros. El informe oficial no había sido difundido aún a través del portal del Senado, al menos hasta el cierre de nuestra edición.

“Torneo de truco” para logística

El titular de la Central Obrera de Transporte del Paraguay, Juan Villalba, afirmó que hacen “torneo de truco” (juego de barajas que incluye apuestas de dinero), polladas y otras actividades para financiar la logística que necesita las manifestaciones y piquetes de los camioneros en el país. Las declaraciones las brindó ayer, en una entrevista telefónica con ABC.

“No tengo ninguna relación con el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, no nos financia nada. Nosotros recurrimos a polladas, torneo de trucos y otras formas de autofinanciamiento”, manifestó.

Lea más: "Creemos que es un montaje", insisten camioneros sobre supuesta extorsión al Gobierno.

En cuanto al acompañamiento al sector de Pablo Moyano, líder sindical de Argentina, Villalba afirmó que él no se encuentra en el país ni brinda ninguna asistencia o asesoría en la movilización de los camioneros en estos momentos en los que exigen un mejor precio del combustible.

“En 2019 creamos la central obrera de transporte y teníamos previsto viajar a Río de Janeiro, Brasil, para que nuestro gremio ingrese a la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (ITF). No se pudo porque coincidió con la declaración de la pandemia”, afirmó. Añadió que el encuentro con Moyano fue sólo para el acto protocolar, al igual que otros sindicalistas de otros países.

Gremios empresariales se unieron por el rechazo del bloqueo de rutas como medida de exigencias de atención de las autoridades. Coincidieron que en la movilización similar realizada el año pasado, la medida generó cuantiosas pérdidas económicas.

Campesinos no se movilizarán

Jorge Galeano, de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), informó que campesinos no se movilizarán en la jornada de hoy como medida de apoyo a las exigencias de los camioneros para, supuestamente, abaratar lod precios de los combustibles. Añadió que mañana o el miércoles mantendrían una reunión con los líderes del sector transporte, pero que hasta el momento no hay nada confirmado. “Si algunos grupos campesinos se manifiestan será una cuestión de asociaciones puntuales, no desde la coordinadora”, afirmó a ABC ayer.