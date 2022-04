Caso “Ancho” Ramírez pone en juego credibilidad del Consejo, dice Paciello

“La cuestión es clara, no hace falta ningún dictamen o interpretación alguna. Esto no es personal, se trata de la estricta aplicación de lo que indica el reglamento del Consejo de la Magistratura. La matrícula de abogado es requisito esencial para pugnar por el cargo para ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral”, explicó anoche en el programa “Expediente Abierto” emitido por ABC TV, el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Oscar Paciello.

Al ser consultado si que pasaría si persiste el empate (4 votos por la admisión de Ramírez y 4 en contra), respondió que no puede haber empate, al tiempo de aclarar que cómo titular del CM no tiene doble voto. O sea que él como presidente del CM no puede definir la admisión o no de Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez.

Lo que está en juego

“Aquí está en juego la credibilidad institucional del Consejo de la Magistratura que es un organismo técnico, que debe evaluar méritos y aptitudes, prescindiendo de quien es el que presenta su carpeta para un determinado cargo”, refirió en forma contundente el doctor Paciello, que junto a sus colegas Eugenio Jiménez (ministro de la Corte), Mónica Seifart (por el Ejecutivo) y Pedro Santacruz (senador) votaron por la no admisión del político liberal.

El exsenador Ramírez incumplió el inciso “c” del artículo 9 del Reglamento para el concurso para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, al no presentar su matrícula de abogado en el plazo legal establecido que era del 27 de febrero al 28 de marzo. El aspirante recién lo hizo el 12 de abril pasado, por lo que cuatro consejeros votaron por su no admisión al no cumplir lo establecido en la norma para el concurso y cuatro apoyaron su candidatura.

Los que si apoyan la admisión de “Ancho” son los consejeros Jorge Bogarín, Roberto González (diputado), César Ruffinelli (Universidades Privadas) y Raúl Torres Kirmser (Derecho UNA).

Por otro lado, el doctor Paciello informó que el Consejo hizo lugar a los pedidos de reconsideración presentados por Elsa Idoyaga, Dina Marchuk, Édgar Hernán Sosa y Neri Azucena Alvarenga, con lo cual los mismo continúan en carrera.

El abogado Guillermo Casco es el único excluido hasta ahora, ya que no pidió reconsideración. En total son 33 los candidatos en carrera.