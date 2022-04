Esperanza Martínez es la candidata a presidenta de sectores progresistas

La senadora Martínez, del Partido Participación Ciudadana, integrante de la Concertación Frente Guasu, resultó electa por el voto de 144 delegados contra 98 que votaron por la candidatura del senador Sixto Pereira, del Partido Popular Tekojoja.

En una jornada sin incidentes, llevado a cabo en el Club Ciudad Nueva del barrio homónimo, de Asunción, se registró también 1 voto en blanco y 9 ausentes de los 252 delegados habilitados para votar, integrado por los partidos del Frente Guasu, Partido Paraguay Pyahurã, P-Mas, Kuña Pyrenda, Partido de Indígenas al Poder, entre otros.

Tras concretarse la elección, la senadora y exministra de Salud durante la administración de Fernando Lugo (2008-2012) dijo que disputará una agenda política que llevarán adelante de parte de los sectores sociales populares.

“Queremos ser la continuidad del proceso que inició el gobierno del 2008 y llevar adelante la agenda política del Ñemongueta, un programa de gobierno y la posibilidad de construir una gobernanza política, con todas las fuerzas políticas y sobre todo también un cogobierno que permita hacer transformaciones a partir del 2023″.

Lugo destacó participación

El senador Fernando Lugo, presidente del Frente Guasu, destacó que la jornada electoral de los sectores de izquierda fue un triunfo de la democracia y destacó la participación de los delegados de todo el país.

Indicó que ahora querían conversar con todas las fuerzas políticas que sueñan con una democracia y una patria nueva.

Destacó además la madurez de los dos postulantes que compitieron y aceptaron los resultados, respetando la voluntad popular.

Utilizando un vocabulario futbolístico, señaló que Esperanza Martínez se convertirá en la jugadora del puesto de “enganche” con el gobierno del 2008-2012 que fue truncado y que ella enganchará para llevar adelante la salud gratuita, el bienestar de la gente, la reivindicación por Itaipú y una democracia para todos y todas.

Lugo dijo que quizás no serían noticias en los medios “porque aquí no volaron sillas y no hubo conflictos” sino que hubo madurez política.

Recalcó la necesidad de mantener la unidad y llevar adelante las ideas.

Por su parte, Sixto Pereira felicitó a la ganadora y Ermo Rodríguez (PPP) consideró que el evento de ayer posiciona a la izquierda.

Plazos para una concertación

De acuerdo al calendario electoral establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el 27 de junio es la fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas y concertaciones electorales. La Mesa de Presidente de Partidos de Oposición, donde están el PLRA, PQ, PDP, Hagamos, PEN, PRF, PDC, entre otros firmaron el pasado viernes un preacuerdo de concertación. Por el momento, los partidos del Ñemongueta no confirmaron si suscribirán también ese documento.