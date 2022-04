Funcionario del Ministerio del Interior sobrevivió a accidente y denuncia abandono del Estado

Don Estanislao García tiene dos hijos, es funcionario nombrado del Ministerio del Interior y se desempeñaba en la Dirección de Población. En 2019 emprendió un viaje a Itapúa para realizar trabajos de cedulación junto a otros dos de sus compañeros. A su regreso, a la altura de la ciudad de Coronel Martínez, un conductor ebrio los atropelló y la camioneta en la que viajaban volcó y fue a parar a la cuneta. Uno de sus compañeros –el que conducía la camioneta– falleció al instante, el otro quedó herido, y él, mucho más grave que el otro acompañante, con varias fracturas en las piernas, costillas, además de severos daños en los intestinos.

“Nos caímos en una cuneta, murió mi compañero y el otro quedó grave. El más grave fui yo. Primero me tuvieron en Villarrica, pero como tenía seguro en el Sanatorio Británico, me llevaron ahí, después, como no había terapia, me trasladaron al sanatorio Santa Julia. Me dieron el alta el 26 de enero de 2020″, relató Estanislao a ABC Color.

“La viuda de mi compañero no recibe nada hasta ahora; nadie se hizo cargo de nosotros. A mí me sacaron del hospital y me tiraron en casa, cuando todavía me faltaban cirugías que debían hacerme. Todas las pagué yo, para sobrevivir, pero me quedé con muchas deudas”, comentó.

El hombre comentó que hasta hoy no logra caminar bien. La última cirugía que se realizó fue por un “golpe de pulmón”, el pasado 26 de julio de 2021. “Después de muchos reclamos, en el Ministerio del Interior se comprometieron a cubrir hasta G. 13 millones en el sanatorio. Yo firmé ese pagaré para poder salir y ahora el sanatorio me requiere a mí”, dijo.

Importante deuda acumulada

García comentó que sigue como funcionario del Ministerio del Interior, pero de su sueldo de G. 3 millones le descuentan los bancos y se queda con G. 100.000 al mes para sobrevivir. “Mis vecinos, amigos me ayudan económicamente para sobrevivir. Mis compañeros de trabajo me acompañan a hacer los trámites y presentar notas exigiendo al Ministerio que se hagan cargo, porque yo me accidenté estando trabajando, en un viaje de trabajo”, sostuvo.

“Debo G. 50 millones en el Banco de Fomento y otros G. 20 millones en el Banco Familiar, correspondiente al dinero que necesitaba para cubrir mis gastos de salud. En total son G. 70 millones que debo por ese accidente”, comentó.

Don García indicó que ya presentó notas en el Ministerio del Interior, desde la época de Euclides Acevedo, luego a Arnaldo Giuzzio y ahora volvió a enviar al ministro Federico González, pero hasta el momento no recibe respuesta.

“Me pusieron un móvil que me busca y me lleva para que me realice mis estudios y consultas, solo eso”, señaló.

Ministro va a averiguar sobre el caso, afirma

Al respecto, consultamos con el actual ministro del Interior, Federico González, y él alegó que no está enterado del caso y que iba a averiguar para conocer la situación del hombre.