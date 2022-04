Suspenden audiencias públicas para el TSJE porque no definen situación de ex senador

El Consejo de la Magistratura (CM) declaró nuevamente un cuarto intermedio hasta el miércoles porque no logró definir si es válida o no la candidatura del ex senador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez (PLRA, llanista) al cargo de ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Esta indefinición obligó a suspender todas las audiencias públicas previstas a partir de hoy de los otros candidatos habilitados.