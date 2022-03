Interminable calvario de pacientes oncológicos por insumos y fármacos

La mortalidad por cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente en Paraguay, por lo que la atención regular de los enfermos oncológicos debe ser una de las principales prioridades sanitarias.

En nuestro país, sin embargo, los enfermos en tratamiento padecen un verdadero calvario por la constante falta de medicamentos e insumos, generando esta situación millonarios gastos de bolsillo para el enfermo, que se ve obligado a comprar los fármacos para no perder su turno. Los que no pueden pagar, son reagendados para dentro de 15 o 20 días.

En el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), según denuncian los afectados, deben recurrir incluso a laboratorios privados por la falta de reactivos para los estudios solicitados.

Como ejemplo, los denunciantes mencionaron que el Incan no tiene reactivos para realizar tinciones de inmunohistoquímica, un estudio necesario para localizar antígenos relevantes para el diagnóstico.

“Ni siquiera había tomógrafo. Recién ahora se está regularizando la atención. La mayoría no tiene el dinero para pagar todo lo que se requiere para tratar un cáncer”, se quejó Noelia, quien acude hasta el nosocomio para que su madre reciba quimioterapia.

Lea también: Pacientes oncológicos exigen al Gobierno soluciones ante serie de carencias

Quienes reciben tratamiento en hospitales que tienen convenio con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), como el Hospital de Clínicas, también denuncian la carencia regular de fármacos.

“Hay gente que llega apenas con su pasaje, que no tiene cómo comprar los medicamentos que no hay y que tienen precios muy elevados. Mucha gente pierde su turno pero a esta enfermedad no se le puede dar tregua”, lamentó Alberto, hermano de una paciente atendida en Clínicas, que debió recurrir a la compra irregular de fármacos en la frontera, donde el precio de los medicamentos es hasta del 50% menos.

Todo depende del Incan

Ante las denuncias, el doctor Derlis León, responsable de la Dirección de Insumos Estratégicos de Salud Pública, explicó a ABC que la licitación y compra de medicamentos oncológicos se descentralizó, siendo actualmente el Incan el responsable de estas gestiones.

Lea más: ¿La quimioterapia puede esperar? Pacientes del IPS sufren falta de costosos medicamentos

“Este proceso se descentralizó de Salud Pública. El Incan maneja los llamados (oncológicos). Por ley tienen un presupuesto blindado para estas compras que incluye hasta a los hospitales con convenio como Clínicas. Es el Incan el debe proveer de esos medicamentos”, aseguró.

El médico alegó que además del subsidio otorgado a los nosocomios mediante acuerdos con la cartera sanitaria -al que calificó de “elevadísimo”- estos hospitales disponen de su propio presupuesto. Dio a entender de ese modo, que la responsabilidad es compartida.

ABC intentó conversar con el doctor Julio Rolón, director del Incan, pero el médico no atendió llamadas ni mensajes.