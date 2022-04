Anuncian exposición Brangus de otoño, con campeonato de bozal

Tras el levantamiento de algunas de las restricciones sanitarias establecidas durante la pandemia, el gremio de criadores de la raza Brangus retomó sus actividades íntegramente, lo que generará mayor participación del público, sin dejar de lado la tecnología, ya que igualmente la muestra será transmitida vía streaming, explicó Miguel Reinau, durante un encuentro con prensa realizado este martes en la Rural.

Reinau dio a conocer toda la planificación de la puesta en marcha de la primera actividad de la ACBP del año, destacando que están muy expectantes, dado que los productores mostrarán el avance que están teniendo en sus cabañas en materia de genética y eficiencia productiva.

Dijo que en esta feria entrarán en competencia más animales que en el 2021, porque participarán 31 cabañas, lo que representan unos 850 animales en pista y todas las juras estarán a cargo del Dr. Pablo Noguera.

Mencionó que, a partir de esta exposición anunciada, el campeonato de bozal contará con uno exclusivo de terneros, donde participarán machos y hembras de las categorías: menores de 8 a 9 meses, de 10 a 11 meses, y mayores de 12 a 13 meses.

También refirió que tras casi tres años sin realizarse regresará el clásico “Karu Brangus”, una actividad a beneficio, ocasión en que los productores cocinarán sus especialidades y pasarán un rato ameno con el público.

También informó de la realización de una importante charla sobre el “Lanzamiento del plan sobre la erradicación de brucelosis en Paraguay”, a cargo de la Dra. Natalia María Viveros, coordinadora del programa de enfermedades de los rumiantes, del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Negocios

Por otra parte, respecto a la proyección económica de la feria de otoño, indicó que es similar al monto de la edición 2021, que ronda los G. 3.700 millones. Recordó que en el periodo pasado se subastó el 100% de los ejemplares, además de que se registró el caso del toro más caro de la historia ganadera del Paraguay, superando los G. 350.000.000.

Según los datos, la subasta de animales estará a cargo de la consignataria Ferusa y la financiación a través del Banco Itaú, con intereses especiales para la compra de reproductores: “Ternerazo” 6 cuotas y reproductores de campo 12 cuotas.

Crisis e inflación

Igualmente manifestó que la economía paraguaya no está pasando por su mejor momento, por lo que destacó la valentía de los ganaderos, quienes una vez más están sorteando los obstáculos que aparecen en el campo. “Ya habíamos pasado por una situación similar, con la intensa sequía que azotó al país cuando tenía que crecer las pasturas. Ahora estamos ingresando a las inundaciones en algunas zonas, y también hay incertidumbre en precios. No obstante, el productor no para de trabajar y menos el campo. Seguimos invirtiendo porque es la única forma de continuar apoyando el desarrollo del país”, expresó.

Programa

Jueves 5 de mayo: 8:00 admisión.

Viernes 6 de mayo: 08:00 pesaje / 14:00 juzgamiento de terneros / 20:00 remate “Ternerazo”.

Sábado 7 de mayo: 11:30 Karu Brangus / 14:30 juzgamiento de reproductores a campo.

Domingo 8 de mayo: 08:30 juzgamiento a bozal / 12:30 almuerzo de confraternidad / 19:00 entrega de premios a grandes campeones.

Lunes 9 de mayo: 18:00 Lanzamiento del plan sobre la erradicación de brucelosis en Paraguay / 20:00 Remate de reproductores a campo y bozal.