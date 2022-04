El Senado vuelve a tratar mañana “muerte civil” para los que no votan

El Senado volverá a estudiar en su sesión de mañana si se ratifican en su versión del proyecto de ley que establece una multa de G. 44.000 a las personas que no voten y además, hasta tanto no la abonen ante el TSJE, no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en algunas instituciones.