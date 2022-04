Senadora defiende “muerte civil” para quienes no voten

La senadora “Nani” Arrúa dijo que el proyecto de ley originalmente aprobado en la Cámara Alta reducía la multa por no votar a G. 44.000, pero disponía la suspensión para hacer algunos trámites hasta tanto se abone la multa.

Indicó que el objetivo es que esto actúe como una herramienta que lo obligue a concurrir a votar, que es lo que se busca realmente.

Sin embargo, dijo que las modificaciones realizadas al proyecto en la Cámara de Diputados desvirtúan el proyecto de ley porque solamente mantiene la reducción de la multa, eliminando las sanciones administrativas.

Arrúa señaló que además no se establece la forma en que se cobrará la multa por lo cual esta sanción no tendrá ninguna viabilidad y no logrará el objetivo buscado de que la gente concurra a ejercer su derecho a votar en las elecciones.

La legisladora dijo que el Senado necesitaba de una mayoría absoluta para ratificarse en su texto (23 votos), por lo cual propuso que se postergue debido a que había en ese momento una escasa cantidad de senadores. El planteo se aprobó por mayoría y el proyecto volvió a comisiones y se volvería a tratar la próxima semana.

Las sanciones contempladas son la suspensión de trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, la suspensión de la emisión de pasaportes y antecedes policiales por parte del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y, finalmente, la suspensión de trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, serían algunas “multas” por no votar.

El proyecto de ley agrega como atribución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) “percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral”.