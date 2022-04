Buscan alternativas para exigir justicia por Alexa tras anulación de condena de Silvestre Olmedo

Luego de que un Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial anuló ayer la sentencia contra el sacerdote Silvestre Olmedo por un caso de acoso sexual, el Consultorio Jurídico Feminista analizará las alternativas ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No descartan la presentación de una petición ante instancias internacionales.

La abogada María José Durán, una de las representantes legales de Alexa Torres, declaró que recién hoy fueron notificadas oficialmente de la nulidad. Ante esta resolución, no descartan recurrir a través de la figura de casación. También analizarán recurrir a las organizaciones internacionales para pedir justicia por Alexa. “Tenemos al menos 10 días para definir, no descartamos estas opciones”, expresó.

Detallan que la anulación de sentencia compromete la responsabilidad del Estado paraguayo por violación del derecho de la joven Alexa Torres a acceder a la justicia sin discriminación por razones de género.

Ante este nuevo fallo, calificado en el comunicado como arbitrario y contradictorio, expresan que compromete nuevamente la responsabilidad del Estado Paraguayo ante instancias internacionales.

“El mensaje que vuelve a dar el Poder Judicial no es solamente que un manoseo no es acoso, sino que va un paso más allá al decir que no es delito”, expresan sobre las declaraciones del juez, como preopinante, Óscar Rodríguez Kennedy quien determinó que “la conducta acarrea un vacío normativo respecto a la tipicidad”.

En un comunicado denuncian que el Juez Rodríguez Kennedy considera que se viola el principio de legalidad y por ende el derecho a la defensa. Añaden que, para hacer esto, se omite nuevamente la utilización de elementos internacionales y se privilegia el uso del diccionario de la Real Academia Española.

“La utilización del diccionario de la Real Academia Española no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero el Juez Rodríguez Kennedy hizo un análisis en base a este recurso”, expresó Durán.

El 27 de abril la Cámara de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo, integrados por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, como presidente; Nidia Fernández Cattebeke y Guillermo Zillich, como miembros declararon la nulidad de la sentencia contra Olmedo.

Por otro lado, un día después, Alexa recién fue oficialmente notificada. Este hecho, según denuncian, constituye una violación de derechos humanos, al conocer el derecho a la tutela judicial efectiva que merecen las víctimas de delitos sexuales del proceso penal, según el comunicado.

En noviembre del año pasado, el Tribunal de Sentencias condenó a Silvestre Olmedo a un año de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena.