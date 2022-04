Conaras afirma que es una institución independiente a la ANR y tiene el título del terreno

Marta Mareco, presidenta de la Comisión Nacional Republicana de Acción Social (Conaras), aclaró que la Conaras es una organización sin fines de lucro que tiene como énfasis la educación. “Conaras no es parte del Partido Colorado. No recibimos dinero de la Junta de Gobierno, no necesitamos autorización del presidente, somos independientes y somos autónomos”, declaró.

Aclaró que la donación del terreno fue por parte de la Municipalidad de Asunción al Partido Colorado y luego se cedió a la Comisión Nacional Republicana de Acción Social bajo una personería jurídica. “El título está registrado, es público”, aclaró.

Según la documentación que presentó Mareco, el título de propiedad está bajo escritura “N° 84 del 27 de octubre de 1994 formalizada por la escribana Mamerta Ruiz Díaz, se aceptaron las donaciones que se hicieron a favor de Conaras y cuyo testimonio se tomó como finca 10.894 bajo el número 2 folio 3 y siguientes del 08 de noviembre de 1994 en el distrito La Encarnación. Como finca 10.932 fajo N° 2 del folio número 3 y siguientes del 08 de noviembre de 1994”.

La municipalidad de Asunción, en ese entonces, exonera el pago de impuestos inmobiliarios de la Comisión Nacional Republicana de Acción Social durante el 1988 al 1998, según el documento presentado.

Cómo Federico Mora eligió el edificio de Conaras

Marta Mareco aclaró que el edificio que utilizará la municipalidad para las oficinas de la Codeni es el que está ubicado sobre la calle Ayolas, que anteriormente ya fue alquilado. “Esto antes no era para la Codeni, era para el Centro Cultural San Jerónimo”, expresó.

“Yo conozco a Federico Mora. Él me contactó un día para ir a ver Conaras y accedí. Toda una comitiva vino a mirar el edificio y ellos pensaron que era el edificio del frente, pero ahí no puede ser porque yo ahí tengo clases, alumnos”, expresó.

Detalló que ya hizo un relevamiento de todo el edificio. Subrayó además que para el trabajo de mantención del edificio se habla con las personas que fundaron la institución y también se buscan padrinos. “Nunca se me pasó que la municipalidad va a venir a arreglar todo”, alegó.

“Para mi es un orgullo lo que levanté. Conaras se ganó porque cumplió con su misión durante mucho tiempo. La Codeni no vendrá a una seccional colorada abandonada y yo pedí que todo sea transparente”, analizó Mareco.