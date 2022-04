CSJ pasa la mano a exdiputado para suspender juicio oral por supuesto pedido de coima

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por el ex diputado por Patria Querida y ex gerente de créditos del Indert Carlos María Soler Cano, en contra de los fallos que elevaron a juicio oral y público la causa que afronta por cohecho pasivo agravado, a raíz de un supuesto pedido de coima de US$ 20.000 dólares.

La acción de inconstitucionalidad en contra el Auto Interlocutorio N° 431 del 29 de abril de 2021, dictado por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa; y el A.I N° 239 del 8 de junio del año pasado, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, 1ª Sala, de la Capital, que ratificó el fallo de primera instancia.

Lea más: Imputan a involucrados con los pedidos de coimas del Indert

Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial solicitó el expediente principal de la causa, por lo que el juicio oral y público que afrontan Carlos María Soler y el exdirector regional del Indert en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, no podrá continuar.

Actualmente el juzgamiento está en etapa de declaración de testigos ofrecidos por las partes. El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Elsa García (presidenta), Claudia Criscioni y Yolanda Morel.

Soler habría solicitado una coima de US$ 20.000

Según la acusación del Ministerio Público, en octubre de 2019 el estanciero Albino Méndez denunció que el exdiputado Carlos María Soler le pidió una coima de US$ 20.000 para conservar dos lotes del Indert en el Chaco.

La fiscalía señala que la hija de 18 años, y el hijo de 20 años, iban a ser beneficiados con los terrenos que pretendía conservar el denunciante, quien puntualizó que el proceso había quedado sin efecto porque no pagó la supuesta coima solicitada por los altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural.

Lea más: Condenan a ex asesor jurídico del Indert por pedido de coima de US$ 200.000

En la presente causa además del ex gerente de Créditos del Indert, el fiscal Leonardi Guerrero acusó al exdirector regional del Chaco Enrique Gómez de la Fuente.

El 15 de octubre de 2019 Soler y Gómez de la Fuente fueron beneficiados por la jueza de garantías Rosarito Montanía con medidas alternativas a la prisión y esta resolución sigue firme hasta hoy.