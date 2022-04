Cuádruple homicidio: Juzgado dispone sobreseimiento definitivo de 6 brasileños

Se trata de Hywulysson Foresto, Juares Alvers Da Silva, Luis Fernando Armani e Silva Simoes, Gabriel Veiga de Souza, Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo y Douglas Ribeiro Gomes, quienes fueron detenidos durante un allanamiento realizado el 11 de octubre en la fracción Villa Estéfani de Pedro Juan Caballero, luego de que la camioneta supuestamente usada por los sicarios en el cuádruple asesinato haya sido hallada incinerada en las afueras de la ciudad, que supuestamente fue vista saliendo de un inquilinato donde se encontraban los mismos.

El Ministerio Público decidió no acusar a los citados extranjeros al no hallar elementos que los vinculen con el hecho y solicitó el sobreseimiento definitivo de estos por lo que el juez penal de garantías Álvaro Justo Rojas resolvió en tal sentido. Cabe mencionar que la querella adhesiva no se opuso al requerimiento fiscal.

Audiencia preliminar fue suspendida

Por otro lado, esta mañana se tenía prevista la realización de la audiencia preliminar de otros dos procesados en la causa, Julio César Centurión Cantaluppi, alias Juninho, y Derlis Javier López Arce, alias Derlis´i.

La diligencia fue suspendida a pedido de la abogada Mirian Mendoza, quien presentó un certificado médico firmado por el Dr. Juan Carlos Alvarenga, pero no adjuntó ningún análisis que demuestre que se encuentra con problemas de salud.

La abogada Gloria Duarte, de la querella adhesiva, solicitó que el juzgado se constituya en el domicilio de la abogada con un médico forense a fin de corroborar el estado de salud de la profesional, puesto que sospechaba que se trataba de una artimaña dilatoria.

Cuando estaba a punto de realizarse la diligencia, el agente fiscal Celso Morales, uno de los asignados en la investigación del caso, también solicitó suspender la audiencia alegando estar con recarga de trabajos.

El juzgado optó por posponer la diligencia.

Cabe mencionar que en la causa también está procesado Diego Alexi Vázquez Martínez (21), alias “Burro’i”, quien según la Fiscalía es uno de los hombres que ejecutaron el mortal ataque.