Buscan a paraguayo y un brasileño desaparecidos hace más de 10 días

Se trata de Willie Nelson Rodríguez de 28 años, vecino de esta ciudad y Gustavo Augusto Da Mata Lima, de la ciudad de Guairía, Brasil. Según las primeras averiguaciones, ambos habrían sido llevados por un tercero hacia la línea internacional, Brasil-Paraguay, y entregados a otras personas, presumiblemente ligados al narcotráfico.

La información fue recogida por los investigadores tras la detención de Alex Cardozo Da Silva, quien fue el último con quien estuvieron los ahora desaparecidos. El mismo reconoció que efectivamente les llevó hacia la frontera seca y que les dejó a cargo de otras personas en cierto punto de la línea internacional.

Según el fiscal Meiji Udagawa, encargado de las pesquisas, el detenido no ha colaborado mucho hasta el momento, aparte de revelar que efectivamente el les acompañó hasta cierto punto de la frontera seca, donde según manifiesta, quedaron a cargo de otras personas. Los investigadores consiguieron imagen de circuito cerrado donde se les ve a los desaparecidos dirigiéndose hacia la frontera seca. Habrían ido junto a Cardozo Da Silvia con quien se encontraron en una estación de servicios, y luego juntos continuaron viaje hacia la línea internacional.

Se presume que ambos fueron llevados bajo engaño junto a unos traficantes brasileños, y que estos lo habrían hecho desaparecer por cuestiones de deuda, de acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores.

“No habla mucho, no está aportando datos a la investigación, pero creemos que el detenido sabe lo que pasó y sabe el paradero de ambos”, dijo el Fiscal Udagawa. Agregó que “estamos seguros de que el detenido indujo y condujo a los desaparecidos hasta una trampa en donde fueron entregado a algún grupo”, expresó.

Consultado del trasfondo de la desaparición, el Fiscal Meiji Udagawa dijo que no se sabe todavía, pero que se trataría de algún grupo de gente que se dedica a cosas no muy licitas. Posiblemente tendría relación con algún “negocio de frontera” o deudas pendientes que no se cobró, y de por allí viene la mano, dijo el Fiscal.

Según manejan los investigadores, los desaparecidos habrían sido entregados por Alex Cardozo Da Silva a un grupo más grande y trasladados a territorio brasileño. Los agentes policiales del Departamento de Investigaciones están trabajando con sus pares del Brasil para tratar de aclarar la situación.