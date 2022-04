Petropar: las empresas públicas no pueden exceptuarse del control en compras, sostiene el MIC

El viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, afirmó que si el proyecto de ley que tenía por objetivo abaratar precios de combustibles de Petropar para el consumidor final “sufrió modificaciones por el camino, que atenten contra estos principios básicos, recomendaremos el veto que permita corregirlo, ya sea parcial o total”, afirmó.

A la históricamente corrupta petrolera estatal, las dos cámaras del Poder Legislativo le dieron “luz verde” para que no se someta a la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, en pleno año electoral. Al respecto, Mancuello indicó que la cartera no emitió su parecer referente al citado proyecto, ni se le solicitó, “posiblemente, por la premura de su tratamiento”, dijo.

Agregó que el titular del MIC, Luis Alberto Castiglioni, informó que se encuentra en misión oficial en Argentina, en promoción de inversiones.

“Más libertad a Petropar para que sea la líder”

El senador José “Pakova” Ledesma afirmó que se consensuó dar “mayor libertad a Petropar” al plantear dos proyectos de ley ante el Senado con el fin de “abaratar” precios de combustibles para el consumidor final. Al ser insistido que ese plan incluyó no controlar las compras de la petrolera estatal respondió que “ese es el plan”.

El senador José “Pakova” Ledesma es uno de los proyectistas de la ley sancionada que supuestamente tenía por objetivo anular burocracia en la compra de combustibles de Petropar y fomentar la participación de más oferentes, pero que finalmente consistió en anular los controles de Contrataciones Públicas, Ley N° 2051. Al respecto, el legislador respondió que “ese es el plan”.

“Se le dio la facultad a Petropar a acelerar (compras) para que sea la líder y se le sacó el tema de contrataciones y declaraciones juradas de la gente de donde va a traer. Eso es lo que se quitó”, afirmó a ABC. Al ser requerido que lo relacionado con Contrataciones Públicas consiste en que la petrolera estatal no se someta a la normativa de compras públicas, insistió que “ese es el plan”.

Cabe recordar que el 18 de abril se presentó el proyecto de ley que solo exceptuaba a proveedoras de combustibles del extranjero contratadas por Petropar, bajo cualquiera de las modalidades de la Ley Nº 2051, del cumplimiento de la Ley Nº 6355/2019 que les exige la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas. El argumento fue que así se evitaría la intermediación. La propuesta fue firmada por los senadores Ledema, Enrique Salyn Buzarquis, Juan Afara, Javier Zacarías Irún, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedmann, Amado Florentín y Óscar Salomón.

En sesión ordinaria del Senado del 21 de abril no se trató pero sí en la extraordinaria del 25 de abril, en medio de la presión de camioneros y sindicalistas de Petropar. La Cámara Alta se constituyó en comisión, ya que no había dictamen previo de comisiones, se aprobó una redacción diferente: además de excluir a las proveedoras de combustibles de Petropar de la Ley N° 6355 de declaraciones juradas, también lo hacía –inesperadamente– de la Ley Nº 2051, y de forma taxativa.

Teniendo en cuenta la diferencia y el alcance de lo aprobado, ABC insistió al senador en si el plan era efectivamente no controlar las compras de Petropar, y dijo: “Tengo que revisar, porque a veces en la plenaria se le agrega algunos términos, no manejo bien. No quiero pecar de mentiroso y decir que esto fue. Vamos a revisar”, dijo. Seguidamente se excuso que se encuentra en el Norte por cuestiones de la inseguridad.

“Hemos acordado darle a Petropar la libertad y sacarle de las restricciones que tenía para que pueda operar libremente. Eso se derogó y después se volvió a replantear en el proyecto de ley”, dijo.

Esperanza Martínez leyó el proyecto que exceptúa a Petropar del control

Durante el tratamiento del proyecto de ley, en la sesión extraordinaria del 25 de abril, la senadora Esperanza Martínez, candidata a presidenta de los sectores de izquierda del “Ñemongeta por una Patria Nueva”, leyó la propuesta de permitir a Petropar hacer compras de combustibles sin el control de Contrataciones Públicas. Se intentó conversar referente a lo aprobado en dicha sesión pero hasta el momento no respondió las llamadas ni mensajes, y una asistente afirmó que se encontraba en reuniones.