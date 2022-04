Senadores que apuntan al TSJE recurrirán exclusión

Tanto a la senadora Alvarenga de Ortega como a Buzarquis el Consejo de la Magistratura (CM) les denegó la inscripción de sus candidaturas por carecer del sello de legalización del título de grado. Por ende quedaron inhabilitados para concursar por las vacancias dejadas por los exministro del TSJE, María Elena Wapenka (Independiente) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA).

“Es una cuestión de trámite que vamos a pedir la reconsideración y esperemos que esto se aclare”, afirmó ayer el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), cuestionando el motivo de su descalificación.

Buzarquis esgrimió una serie de argumentaciones, mencionando por ejemplo que la legalización es relevante cuando el título es del exterior, el cual no es su caso. Agregó que si su título no fuera legal, no habría podido ejercer.

“Si mi título no es legal, o no era legal, cómo la Corte Suprema me expide la matrícula para ejercer la profesión, o sea, si mi título no es legal no puedo ejercer la profesión”, sostuvo.

Finalmente dijo que es “un sellito más, es un hecho subsanable, hoy le ponemos el sello y volvemos a presentar”.

La senadora Alvarenga también confirmó que presentará su pedido de reconsideración.

Entre los excluidos también está la jueza Dina Marchuk, perseguida por el exsenador Óscar González Daher (+) por “osar” en querer disponer la prisión preventiva de su hermano, según se escucha en grabaciones del caso audios.

Según establece el artículo 10 del reglamento establecido para esta convocatoria, los inhabilitados tienen dos días hábiles, desde su notificación, para presentar su pedido de reconsideración. Esta es la última medida administrativa que tienen para tratar de rever su descalificación.