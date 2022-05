Abdo tiene tiempo hasta el viernes para vetar o promulgar puenteo de Petropar a Contrataciones

La Cámara de Diputados sancionó el 27 de abril último el proyecto de ley que permite a Petropar eludir el control de la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas a sus proveedores extranjeros de combustible y elimina la exigencia de que presenten declaraciones juradas de sus directivos para suministrar derivados de petróleo.

En un principio dicha ley fue “vendida” como una forma de abaratar costos operativos en la compra de combustible, pero luego se denunció que se trata de un intento de eludir controles por parte de una entidad históricamente corrupta en pleno periodo electoral y proselitista. El propio titular de Petropar, Denis Lichi, es candidato a gobernador por el oficialismo en Cordillera. A esto se suma que funcionarios de la petrolera admiten que los costes no van a bajar, solo que aumentará la cantidad de oferentes.

El expediente de la ley sancionada por el Congreso fue recibido por el Poder Ejecutivo el 28 de abril, y por lo tanto el Presidente de la República tiene seis días hábiles para definirse, o sea vence el viernes 6 de mayo.

Este plazo queda establecido gracias al artículo 205 de la Constitución Nacional en que “Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámara de origen en el plazo de seis días hábiles, si el proyecto contiene hasta diez artículos; de doce días hábiles si los artículos son más de veinte. En todos estos casos, el proyecto quedará automáticamente promulgado y se dispondrá su publicación”.

En un principio el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, defendió la ley sancionada en el Congreso alegando que no “puentea” la Ley Nº 2051/2003, que rige dicha institución.

Sin embargo, poco después reconoció que se trata de “una norma de cumplimiento imposible”. Eso porque según él no le exonera a Petropar de cumplir la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas pero sí a las proveedoras extranjeras de la estatal, del rubro combustible. “En el caso de que llegue a aplicarse, yo como director de Contrataciones me voy a plantar”, dijo haciendo referencia a que no permitirá que la petrolera del Estado realice compras directas sin procesos licitatorios.

A esto se suma que Petropar ahora también sostiene que la ley no generará que bajen los precios, solamente que aumenten los oferentes. William Wilka, director de Gabinete del ente, explicó que de aplicarse, el impacto que se tendrá será la posibilidad de que Petropar obtenga más proveedores, pero aclaró que no se puede prometer una disminución debido al contexto internacional.