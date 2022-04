Aprueban que Petropar “puentee” a la DNCP y que se eliminen las DD.JJ

Luego de la intervención de varios diputados, con la mayoría a favor de la propuesta, la Cámara Baja sancionó ayer el proyecto de ley que habilita a Petropar a exceptuar la exigencia de declaraciones juradas (DD.JJ) de los directivos de los oferentes para suministrar de combustibles y de someterse a lo que establece la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas y al control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Poco antes de la votación, los diputados Rocío Vallejo y Celso Kennedy advirtieron que la propuesta no sólo simplificaba las exigencias a los oferentes para ofertar combustibles, sino que da vía libre a Petropar para no someterse a los principios de compras públicas, que son de economía y eficiencia, igualdad y libre competencia, transparencia y publicidad.

“Este proyecto de ley exceptúa completamente a la ley de Contrataciones Públicas, significa que no se la aplica. Entonces Petropar no va a tener algo que le regula en la compra de combustible y también exceptúa algunos artículos de transparencia”, afirmó Kennedy.

Indicó que la redacción le genera “muchas dudas”, ya que Contrataciones Públicas establece los parámetros de control, y de esta manera se deja a iniciativa propia de las autoridades de Petropar que se rijan por esos valores, sin una ley que les obligue y sancione en caso de incumplir las disposiciones.

Por estos motivos, solicitó al pleno posponer la votación y que se realice una audiencia para conocer el alcance de la redacción del proyecto. El debate continuó, sin que nadie más que Vallejo acompañe sus observaciones.

“Lo que queremos con la ley es que baje el combustible pero la pregunta es si se va a lograr o no ese objetivo”, dijo. Añadió que tal como se plantea la redacción, lo que se aprueba es que una empresa estatal “sumamente controvertida” y cuyo presidente, Denis Lichi, hace poco intentó concretar un arreglo de US$ 7 millones y es también cuestionado por otros “arreglos” extrajudiciales ocurridos en Petropar y que significaron erogaciones por más de US$ 2 millones.

La diputada se refería al polémico acuerdo con al empresa argentina Texos Oil SRL, con lo cual Petropar pretendía pagar la citada suma para finiquitar una demanda. El caso le costó el cargo al entonces procurador Sergio Coscia, quien hoy se encuentra con medidas alternativas a prisión por avalar la reducción ilegal del canon a concesionarias de juegos de azar.

“Ley sería de aplicación temporal”

La diputada Vallejo afirmó también que lo dispuesto en la ley sancionada sería de aplicación temporal porque se encuentra en Diputados el tratamiento del proyecto de ley que reforma la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, la misma que se está dejando sin efecto para Petropar.

“Exceptuar a Petropar de todo proceso para la compra de combustible es dar vía libre, carta verde, a una institución altamente corrupta”, manifestó.

Cabe recordar que en la quincena de diciembre último, el Senado aprobó el proyecto de ley de suministro y compras públicas que va a reemplazar a la normativa vigente.

Al respecto, Vallejo dijo que al aplicarse la nueva ley, de nuevo debería tratarse y derogarse lo relacionado a las declaraciones juradas para las compras de combustibles que realice Petropar.

Petrolera estatal dice que habrá licitaciones

William Wilka, jefe de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), aseguró a ABC que lo planteado en el proyecto de ley sancionado es claro de que lo único que se pretende es anular el requisito actual, de que los directivos deban presentar sus declaraciones juradas al momento para ofertar a la petrolera estatal.

Al ser requerido sus comentarios referente a que en la redacción de la propuesta, no se citan los artículos que afectan a la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas pero sí se da con el de la Ley N° 6355/2019 , Wilka indicó que son aspectos complementarios, por lo tanto, innecesarios.

“Se hace referencia a la declaración de bienes y rentas de los proveedores internacionales de combustible, solamente eso. No es que están sacando a Petropar de regirse por la ley N° 2051. Sólo se elimina un requisito”, afirmó.

Mencionó que esos documentos limitaba la participación de proveedores, que anteriormente lo eran, tal como YPF de Bolivia y Petrobras. “El beneficio que tendríamos es que las empresas vuelvan a participar en nuestras licitaciones”, afirmó.

“Sólo una certeza”

Wilka mencionó que una vez que se sancione se vería el decreto reglamentario así como sus alcances. Independientemente a ese escenario, la única certeza que se tiene del proyecto de ley aprobado es que sólo elimina las declaraciones juradas.

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, coincidió con las declaraciones de Wilka, en que las adquisiciones de Petropar seguirán sometidas bajo su control.

“El proyecto de ley no implica que deje de regir la ley de contrataciones públicas ni que se dejará de controlar las compras de Petropar”, afirmó. Acotó que sólo se deja sin efecto la obligatoriedad sobre los accionistas y directores de empresas proveedoras de hidrocarburos con respecto a las declaraciones juradas de su patrimonio.

Aprovechó para recordar que desde esta institución están de acuerdo con eliminar esa exigencia, ya que no suma ningún elemento de importancia ni relevancia al análisis de las adjudicaciones, pues lo único que logró fue complejizar la presentación de los oferentes y limitar la posibilidad de participación.

De hecho, YPF Argentina recurrió a ese mecanismo para vender 60.000 litros de nafta virgen, en 2021, compra de US$ 25 millones.

“Ley es inconstitucional”

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, afirmó que la ley que obliga a las proveedoras a presentar sus declaraciones juradas en licitaciones públicas internacionales ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Existen 2.000 acciones de inconstitucionalidad de proveedores del Estado con referencia a esa ley”, dijo. Añadió que con este proyecto de ley se estaría derogando la presentación de declaraciones juradas sólo para las compras de hidrocarburos y biocombustibles de Petropar.