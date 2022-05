Sociedad de Comunicadores demandó a Itaipú ante la CIDH por ocultar información

La acción fue presentada esta mañana, vía electrónica, y es una derivación a la negación de parte de autoridades a proveer de varias informaciones. En contacto con ABC, Rubén Penayo, miembro de la SCP, dijo que desde el año pasado vienen requiriendo datos sobre la actuación de los seis consejeros paraguayos en lo referente a la administración.

Según Penayo, todo lo vinculado al sentido de sus votos, o argumentaciones, fueron denegados. En aquella ocasión, recurrieron a instancias judiciales nacionales. En primera instancia el gremio ganó, en segunda perdió y en tercera, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó in limine litis.

Secretismo con el destino de los fondos sociales de Itaipu

La otra solicitud, a la que tampoco Itaipú accede, es una rendición sobre la entrega de los fondos sociales. Al respecto, el vocero del gremio de comunicadores sostuvo que se busca la transparencia. “También nos negaron, es un derecho fundamental, y con esto se presta a la arbitrariedad”, apuntó. Se estima un monto de desembolso de U$S 90 a 110 millones por año.

Lea más: Contraloría comunicó a Itaipú y a Yacyretá que las auditará en el 2022, por el ejercicio fiscal 2021

Recordó que la primera ley aprobada en Paraguay, luego de la caída de la dictadura stronista, fue la relacionada al pacto de San José de Costa Rica, que implica el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Además se necesita, como auxiliar, el acceso a la información.

Lea más: Contraloría urgirá a la Corte que se expida sobre medida que impide auditar gastos de fondos sociales en binacionales

La respuesta de Itaipú

Ante los requerimientos de la SCP, hubo una respuesta poco convincente de la dirigencia de la binacional. De acuerdo a Penayo, los consejeros paraguayos indicaron vía nota que lo exigido es un tema que debe tratarse con los pares brasileños.

A menos de un año de la revisión del Anexo C del tratado, entendidos creen probable el perjuicio de U$S 1.000 millones anuales, lo que equivale a 8 ó 10 % del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN), si es no se defienden los intereses paraguayos, comentó Penayo.

El comunicador mencionó la coincidencia de esta acción internacional con el Día de la Libertad de Prensa. Lamentó que la actuación del lado paraguayo sea la de ser sumidos y sin defender los intereses de la ciudadanía.

Agregó los posibles pasos de la demanda, con la revisión de la documentación, pedido de admisión, y que probablemente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lea más: Atacamos los síntomas, no la causa