Diputada argentina lamenta la no reapertura del paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó

La diputada nacional Silvia Galarza, de la provincia de Corrientes, a través de un medio radial de la provincia de Misiones (Argentina), señaló que todavía se encuentran sorprendidos porque es el único paso que está sin ser habilitado.

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Resolución 370/22, dispuso que todos los pasos fronterizos internacionales vuelvan al estado en que estaban antes de la pandemia de COVID-19, sin ningún tipo de excepciones.

Lea más: Postergan reapertura de paso fronterizo Ayolas - Ituzaingó

Sorpresivamente, autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), alegando situaciones de obras de Aña Cuá, sugieren la no reapertura por cuestiones de seguridad. Alegan también que la situación económica del lado argentino favorecerá el ingreso de personas del lado paraguayo, lo que entorpecería las cuestiones de la obra, lo que es una situación totalmente irreal, indicó la legisladora.

La zona de obra de Aña Cuá se encuentra a poco más de 20 kilómetros de donde está el paso fronterizo.

Primero, el que tiene la facultad de decidir la apertura y cierre de un paso fronterizo es el gobierno nacional, el Ministerio del Interior a través de Migraciones, no la Entidad Binacional Yacyretá ni las autoridades que están conformadas por fuerzas de seguridad y hospitales, y son ellas las que se tomaron facultades que no tienen y decidieron suspender la reapertura del paso fronterizo.

Lea más: Comerciantes urgen la reapertura del paso fronterizo Ayolas - Ituzaingó

“¿Por qué no sentarse a conversar sobre el protocolo existente y si es necesario ampliar las necesidades de Aña Cuá y no por un capricho de cerrar porque se quiere cerrar o porque no somos del mismo color político provincial o municipal? Acá en lo que pensamos es reactivar una economía regional. Es un desquicio pensar así cuando se habla de integración, Mercosur y reactivar la economía”, agregó la diputada.

También pidió a las autoridades de Yacyretá cesar las actitudes caprichosas y dialogar para evaluar un protocolo a seguir y reactivar el paso fronterizo. No se conoce ninguna medida o disposición nacional que indiquen que tenga que seguir cerrado.