Inseguridad ciudadana: roban por tercera vez una casa en Lambaré

Carlos Zelada, domiciliado sobre la calle Ysyry entre Iturbe y Rodríguez de Francia en el barrio Valle Apu’a II, en Lambaré, conversó con ABC TV sobre el robo domiciliario del cual fue víctima. En esta ocasión, un ladrón entró a la vivienda el sábado pasado pasadas las ocho de la mañana.

Esta es la tercera vez que el hombre y su pareja sufren un robo domiciliario desde que se mudaron al sitio, hace dos años, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

“Todas las veces llevaron algo de mí. Hice la denuncia en la Comisaría 15. Pedimos respuesta, en el sentido de que no hacen patrullaje. Vos no ves a la mañana, a la siesta, a la noche. Es un abandono, uno no puede ir a la despensa, al súper (...) La inseguridad es mortal, tanto de mañana como de noche”, lamentó.

Finalmente, Zelada abogó por una mejor cobertura de seguridad en la zona para que no se registren más este tipo de hechos.