Nuevo canciller trabajará por respuesta de Brasil con respecto a Tratado de Itaipú

En conversación con ABC Cardinal, el recientemente nombrado canciller Julio Arriola señaló que asume con una serie de desafíos importantes para el futuro del país.

Subrayó que este tiempo de pospandemia tiene como principal meta la reactivación económica de nuestra nación, pues una crisis muy grande se generó debido no solo a las dificultades de salud, sino como consecuencia de una cantidad de condiciones climatológicas adversas que golpearon fuerte a nuestra economía.

Para esta reactivación, dijo Arriola, será fundamental llevar a cabo un trabajo sostenido a través de la ampliación de mercados, la captación de inversiones y abriendo nuevas oportunidades de negocios; todo esto en un trabajo coordinado entre el sector público y el privado.

Para este cometido, señaló, pondrán a disposición la red de 41 embajadas y 35 consulados que están para promocionar a Paraguay en el mundo.

Esperan respuesta de Brasil para avanzar

Sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, indicó que la posición del Gobierno es clara y no ha variado, y esta consiste en avanzar negociaciones.

Mencionó que ya transmitieron la intención paraguaya a Brasil mediante tres notas hasta ahora, pero aún no recibieron una respuesta favorable para adelantar las negociaciones de común acuerdo.

Contó que solo recibieron una respuesta, pero durante la pandemia, y fue cuando les dijeron que esperemos a que pase la cuarentena para sentarse a conversar.

No tienen relaciones con régimen de Maduro

Se le consultó también sobre la postura de Paraguay con respecto al tema Venezuela, a lo que aclaró que el Gobierno nacional no tiene relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. “Nosotros reconocemos al régimen de Guaidó; la gente que vino (legisladores del gobierno de Maduro) está visitando a otro poder del Estado, por eso no podemos hacernos responsables de eso. El gobierno de Abdo Benítez no reconoce al régimen de Nicolás Maduro”, recalcó Arriola.

Recibirán instrucciones sobre demanda de PDVSA

Con respecto a la demanda de PDVSA a Petropar por US$ 308 millones, señaló que van a recibir instrucciones con respecto al tema y a trabajar de manera interinstitucional con todos los ministerios involucrados en hallar una solución.

Requerirán dinero a Covax

Así también, con respecto al incumplimiento del mecanismo Covax, quien nos cobró dinero y no entregó la totalidad de las vacunas pactadas, detalló que se pondrán en contacto con el ministro Julio Borba, a quien están apoyando para resolver este problema. Además, indicó que se asociarán con otros países, teniendo en cuenta que les falló a muchas otras naciones y hay descontento generalizado.

“Vamos a ir a reclamar la devolución de lo que pagamos. Lo vamos a hacer de manera organizada, legal y como corresponde”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Aseguró que en el camino a recuperar nuestro dinero, el ministro de Salud estará acompañado muy de cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores y estará al frente de las negociaciones.