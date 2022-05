Canciller promete que pedirá a Covax que devuelva la plata por vacunas

Arriola Ramírez, nuevo ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.), manifestó ayer a ABC su posición sobre el cuestionado mecanismo Covax dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Consultado sobre el incumplimiento del mecanismo Covax, quien cobró una prima no reembolsable de US$ 6.850.000 por vacunas anticovid y no entregó la totalidad de las pactadas, el nuevo canciller nacional expresó que se pondrá en contacto con el ministro de Salud Pública, Julio Borba, para resolver este problema.

De 4.279.800 vacunas comprometidas, Paraguay apenas recibió 1.093.200, aproximadamente el 25%, conforme a datos oficiales.

Julio César Arriola indicó además que se asociarán con otros países, teniendo en cuenta que Covax les falló y por tal motivo “hay descontento generalizado”.

“Vamos a ir a reclamar la devolución de lo que pagamos. Lo vamos a hacer de manera organizada, legal y como corresponde”, expresó el ministro de RR.EE.

El secretario de Estado aseguró que en el camino a recuperar nuestro dinero, el ministro Borba estará acompañado muy de cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores y estará al frente de las negociaciones.

Arriola también se refirió a este escándalo de Covax, en declaraciones en Palacio de López, tras prestar juramento como nuevo canciller en sustitución de Euclides Acevedo.

Indicó que después de dos años de pandemia, viniendo de Naciones Unidas, dónde fue representante permanente, se observó que fallaron los mecanismos que no estaban preparados, como el Covax. Señaló que ante ese escenario desfavorable, Paraguay acudió a la solidaridad y a la cooperación internacional, mediante la donación de vacunas.

El excanciller Acevedo, quien tuvo participación en las negociaciones con Covax, dijo este martes último que el Gobierno cometió la “ingenuidad” de confiar principalmente en Covax.

Antecedentes

El contrato con el mecanismo Covax de la OPS/OMS fue firmado en octubre del 2020 para la provisión de 4.279.800 vacunas contra el covid-19.

Recién el 19 de marzo de 2021 llegaban al país las primeras 36.000 dosis y en total finalmente arribaron apenas 1.093.200.

Poco después, el 26 de julio del 2021 el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reconocía ante la ciudadanía el rotundo fracaso del sistema Covax OPS/OMS.