Pescadores de Ñeembucú reciben asistencia en alimentos

La entrega de los kits de alimentos se realizó en el tinglado multiuso del barrio Juan Pablo II de Pilar, siendo beneficiadas 3 asociaciones de la capital departamental, dos organizaciones de Cerrito, 1 de la compañía Mburica, distrito de Tacuaras y Zanjita del distrito de Villa Oliva. La distribución continuará hasta abarcar las 17 organizaciones que integran la Coordinadora de Pescadores del Ñeembucú.

José Godoy, presidente de la Asociación de Pescadores de Humaitá, agradeció la rápida respuesta de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá a las necesidades de uno de los sectores más vulnerables del Ñeembucú.

Añadió, que la situación no es buena, ya que desde hace meses sufrieron las consecuencias de una extrema bajante del río Paraguay, y actualmente el desborde del río Bermejo, más conocido como río colorado, impide el trabajo normal de los pescadores.

“No podemos trabajar porque que la correntada del río colorado, trae mucha suciedad, palizales que rompen nuestras redes y lleva todo nuestro elemento de trabajo, recién en junio va a comenzar a disminuir, y eso nos perjudica enormemente”, señaló.

Don Héctor Rojas, coordinador de los pescadores de Ñeembucú, dijo que las provistas llegaron en hora buena ya que la situación está difícil, debido a la escasez de peces en los ríos.

“Últimamente no hay dorado, no hay surubí, por que el río no se estabilizó, se tiene que estabilizar para que haya peces en abundancia”, dijo el pescador.

El presidente de pescadores de la comunidad de Mburica don Aníbal López, señaló que durante la bajante del río no hubo absolutamente nada.” Es cierto que hay escasez de peces pero como pescador siempre esperamos que esto mejore”, señaló.