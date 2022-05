Titular del MEC: “Si un colegio no puede proteger a nuestros hijos, este no debe continuar”

Este viernes pasado tomaba un masivo conocimiento público una denuncia que se realizó por el presunto abuso sexual a un niño de seis años por parte de un adolescente en un colegio lambareño. El hecho habría ocurrido el 26 de abril y también ayer, vía un comunicado, la institución refirió que tal denuncia es falsa, asegurando también que se cumplieron con todos los protocolos.

Sin embargo, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate Rojas, dijo que la institución falló en su actuar, al igual que sus autoridades, que intentaron “minimizar”, “mentir” y “tomar del pelo” en el caso, ya que presuntamente se había comunicado el caso como acoso sexual y no abuso.

“La denuncia es mucho más grave y no tomaron las medidas pertinentes”, sentenció.

Lea más: Fiscalía ordena detención de directora y docentes en pesquisa sobre abuso sexual

Asimismo, el ministro refirió que el Gobierno ya está trabajando ante la denuncia y desde Educación se “actuará con toda la fuerza que la ley permite”, adelantando que el lunes estará un equipo “muy fuerte” del MEC en la institución para asegurar que no se vuelva a repetir un hecho similar.

“No puedo usar el término intervención porque no tengo la intervención, pero esto no va a volver a ser como antes”, señaló Zárate, asegurando que si una institución educativa, ya sea pública, subvencionada o privada, no puede proteger a sus estudiantes, esta “no debería continuar”.

Comunicado del colegio

La institución donde se habría registrado el caso de abuso insinuó que la denuncia que realizaron los familiares y el abogado de la supuesta víctima es falsa, calificando también a las distintas manifestaciones para exigir justicia, como “incívicas”.

Al respecto, el ministro de Educación dijo que tal comunicado llega a ser hasta “ofensivo” para la ciudadanía, reiterando que el colegio actuó con “total inoperancia e incoherencia”.

Finalmente Zárate reiteró su crítica a las autoridades del colegio, asegurando que la ley será aplicada en este y cualquier otro caso similar.

Lea más: Colegio insinúa que denuncia por supuesto abuso de niño es falsa