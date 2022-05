Colegio insinúa que denuncia por supuesto abuso de niño es falsa

El comunicado del colegio privado en donde se habría registrado un caso de abuso sexual de un menor de 6 años el pasado 26 de abril emitió un comunicado en la noche de este viernes, luego de una tumultuosa jornada en la que inicialmente se llamaron a silencio.

El centro educativo, lejos de solo informar que se siguieron los pasos protocolares establecidos para situaciones de este tipo, lanzó una amenaza disfrazada hacia quienes realizaron la denuncia.

“Los protocolos preventivos y de actualización son constantemente revisados y actualizados, con la capacitación de nuestro personal docente y administrativo (...) Debido a la protección de datos personales e intimidad de nuestros estudiantes no podemos dar información particular a ningún tercero no autorizado”, dice inicialmente la nota.

Aseguran que nada pasó

El colegio SEK sostiene que no hay evidencias sobre abuso sexual a uno de sus estudiantes. “No existe identificación de ningún hipotético agresor, ni parte médico de lesiones, ni tampoco prueba alguna de irregularidades, pero ello no implica que no sigamos colaborando con las autoridades”, reza otra parte del comunicado.

A esta conclusión llegaron las autoridades de este centro educativo porque, según indicaron, revisaron todos los materiales vinculados al posible hecho.

“Desde el momento en el que se recibió la denuncia se inició la investigación correspondiente mediante la revisión y captura de todos los videos, interrogatorio de docentes y personal administrativo (...) lo que le fue comunicado a la autoridad correspondiente”, indicaron.

“Denuncia falsa”

El colegio añadió también que “si finalmente esto resultara en una denuncia falsa igualmente debe esclarecerse hasta las últimas consecuencias para denunciar ante los tribunales a los responsables y proteger el buen nombre del centro y de la comunidad educativa”, lanzando así una advertencia hacia quienes impulsaron las denuncias.

SEK también aseguró que todos los videos del circuito cerrado fueron entregados a la Fiscalía y no solo parte de la jornada de aquel día, el 26 de abril.

Actitud “incívica”

Finalmente, el colegio calificó de “incívica” la manifestación que un grupo de padres realizaron hoy en la sede del colegio.

“No existe situación de riesgo para los alumnos dentro del colegio, lamentando nuevamente las bochornosas actuaciones de incivismo que un grupo minoritario de padres ha protagonizado el día de hoy y que no son propias de nuestros principios (...) Condenamos la publicidad que algunos familiares y su abogado han dado a un hecho tan delicado, que involucra a un menor de edad”, concluye el comunicado.

Político responde en redes

El político colorado Orlando Fiorotto, quien últimamente fue concejal de Asunción, negó a través de su cuenta de Twitter que uno de sus hijos haya estado implicado en este caso.

“Ante esta publicación realizada por este señor donde manifiesta que mi hijo estaría involucrado en algún hecho, rechazo categóricamente. Tengo tres hijos y sin estar en problema alguno, dos cursando estudios en la Universidad y el último termino el colegio el año pasado (...) Pongo a conocimiento para lo que hubiere lugar y que la citada persona se rectifique. Exhorto al Ministerio Público una profunda investigación y el esclarecimiento del hecho ocurrido en el colegio”, escribió esta tarde.

Cabe recordar que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) emitió un comunicado en el que advierte a la ciudadanía que todo aquel que publique en medios de comunicación y redes sociales datos de menores que fueran abusados o datos que permitan llegar a ellos se exponen a un año de cárcel o multa.

De acuerdo al Artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 1680/01 “De la prohibición de la publicación, señala: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.