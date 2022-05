Abuso de niñas indígenas: juicio fue suspendido porque funcionarios “no tenían para su combustible”

“El juicio oral tenía que hacerse en diciembre del año pasado. Tuvo siete suspensiones. Entró la denuncia a la Defensoría del Pueblo porque habría riesgo de prescripción”, enfatizó Godoy sobre el caso de las 12 niñas indígenas presuntamente abusadas por un pastor evangélico.

En ese sentido, indicó que acudieron a Alto Paraná y confirmaron que aunque algunas de las suspensiones tienen asidero legal, otras no. “La última suspensión entendemos que fue burda, es algo que no puede pasar en esta clase de casos. El traductor del Indi y los peritos ligados al Poder Judicial dijeron que no podían venir porque no tenían para su combustible”, cuestionó el defensor.

Godoy evitó dar detalles sobre el caso para evitar que sean utilizados por la defensa del pastor evangélico Inocencio Ramón Denis. En ese sentido, indicó que ahora está enviando oficios a las diferentes instituciones para garantizar que todos los actores acudan al juicio oral y las víctimas y sus defensores no deban seguir viajando en vano.

Cabe resaltar que, según la acusación del fiscal Orlando Quintana, el pastor evangélico -que cuenta con una condena por hecho similar- abusó de 12 niñas indígenas en una comunidad Aché ubicada en el interior de Alto Paraná.

El proceso contra el líder religioso se fue dilatando con la presentación de numerosos incidentes. Por ejemplo, solo en este 2022 el juicio ya fue suspendido en tres ocasiones, entre febrero y abril. En las tres oportunidades, los aborígenes recorrieron 180 kilómetros (ida y vuelta) en busca de justicia, pero regresaron a su comunidad desilusionados.

El defensor relató, en ese sentido, que una organización no gubernamental está financiando estos viajes, con la esperanza de obtener justicia ante este presunto caso de abuso masivo.

En el marco de esta causa, una profesora de la comunidad indígena dio su testimonio y dijo que durante un festejo en la colectividad aborigen, el 27 de octubre de 2019, observó al acusado cuando supuestamente manoseaba a una niña en sus partes íntimas.

Trabajo en conjunto

Estos casos vuelven a ser reflotados luego del abuso sexual de un niño dentro de un colegio privado en Lambaré. Hablando sobre la problemática, el defensor Godoy indicó que se necesita mayor control del debido proceso en todos los casos de abuso sexual en niños.

“Quisiera que las instituciones, principalmente el Ministerio de la Niñez y otras instituciones, trabajen más en conjunto y pasemos de la cuestión de monitoreos y entrevista con lenguaje técnico a irnos a mirar los expedientes en todos los casos donde hay abuso sexual, principalmente de niños pobres, que carecen de protección y representación”, exhortó.

