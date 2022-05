Unión de Abogados cuestiona corporativismo de gremio de magistrados

La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay (UNABIP), que preside el Abog. Gregorio Torales Cañiza, sostiene que “la evaluación a la que fueron sometidos los integrantes de dichos gremios revela la muy escasa preparación de los que reprobaron, y deja al desnudo la ‘forma traviesa’ en que lograron integrar el sistema de justicia”.

La medida de presión hacia el Consejo de la Magistratura (CM) para la revisión de exámenes al que fueron sometidos jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra para seguir en sus cargos, es respaldada principalmente por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay que preside el camarista Ángel Daniel Cohene. De 193 operadores de justicia examinados, reprobaron 85, lo que representa el 44% de los que se presentaron, al no obtener el puntaje mínimo de 70, sobre 100 puntos posibles.

El comunicado de la UNABIP asimismo sostiene que “si existe disconformidad con respecto al instrumento o resultado de la evaluación, como profesionales del derecho deberían solicitar la revisión conforme como está previsto en el reglamento de la Escuela Judicial, y no precisamente valerse de medidas de presión como lo están ejerciendo los gremios citados”.

También cuestiona: “Si las evaluaciones fueron en forma individual, ¿por qué motivo las agremiaciones hacen causa común?, pareciendo más bien a sindicatos que buscan beneficiar a sus asociados, sin ningún asidero ético ni moral, debiendo más bien ser custodios y defensores de la institucionalidad de la República”.

Los exámenes de la polémica

Sobre los exámenes tomados a los operadores de justicia dice: “Confirmamos, después de un minucioso análisis, que los instrumentos de evaluación, tanto de conocimientos generales como específicos, utilizados para la selección de las ternas pertinentes, corresponden y están conformes a los parámetros científicos actuales utilizados por distintas entidades en un proceso evaluativo de carácter selectivo”.

Finalmente, el comunicado expresa que la UNABIP solicita a presidente Abog. Óscar Paciello Samaniego y a los miembros del Consejo de la Magistratura, como órgano extrapoder, a no ceder ante las presiones descabelladas de las agremiaciones citadas porque está en peligro el mismo cimiento del Sistema Republicano, “por lo menos así creemos, los que estamos en el trajín diario en la Administración de Justicia, de que, quienes no están preparados para ocupar tan digno cargo en la magistratura, que queden fuera, ya que tanto mal están haciendo los no preparados, y en su caso de ‘dar a cada uno lo suyo’”.

La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay (UNABIP) la integran el Colegio de Abogados del Alto Paraná, Colegio de Abogados de Caaguazú, Colegio de Abogados de Cordillera, Colegio de Abogados de Canindeyú, Asociación de Abogados de Amambay, Asociación de Abogados de Guairá, Colegio de Abogados de Caazapá, Colegio de Abogados de Misiones y la Asociación de Abogados del Dpto. de Caaguazú.