Asesinato de Pecci: “El crimen organizado no tiene fronteras”, dijo Acevedo

Según Euclides Acevedo, el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por su lucha contra las organizaciones criminales. Dijo que su muerte fue una “condecoración” al trabajo que realizaba contra el crimen organizado, en alusión a las causas que Pecci tenía a su cargo.

“El crimen organizado no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Con ellos no se negocia”, acotó el exministro. También destacó que la muerte de Pecci deberá tener una reparación ejemplar.

“Condeno fervientemente el asesinato del fiscal especializado contra el crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Marcelo Pecci. Desterrar el crimen organizado es el principal desafío de Paraguay. Mis sinceras condolencias a familiares”, escribió en Twitter.

Cobarde asesinato, condenó Peña

Santiago Peña, quien aspira a la presidencia por el movimiento Honor Colorado, señaló que el crimen del fiscal Pecci conmueve y enluta a todo el país.

Repudió el cobarde asesinato del agente del Ministerio Público y lamentó la escalada de violencia que se vive en los últimos años.

Lea más: ¿Quién fue Marcelo Pecci, el fiscal asesinado hoy en Colombia?

Desafío a luchar sin miedo, según Núñez

Soledad Núñez, otra de las precandidatas a la presidencia de la República, dio sus condolencias por la muerte del fiscal Pecci y condenó al crimen organizado. Igualmente, mencionó que el trágico hecho nos desafía a luchar sin miedo.

“El crimen organizado enluta a nuestro país y nos desafía a luchar sin miedo por un país decente y justo. Me invade una tristeza enorme difícil de explicar con palabras. QEPD el fiscal Marcelo Pecci y mis pésames a la querida Clau”, escribió en sus redes sociales.

Lea más: Esposa de Marcelo Pecci: “No tenía ninguna amenaza en Paraguay”

Kattya repudió al crimen organizado

Por su parte, la diputada, quien se candidata a la titularidad del Poder Ejecutivo, Kattya González, expresó su repudio contra el crimen organizado, que sería responsable de la muerte del fiscal.

“Repudio frontalmente esta deleznable acción del crimen organizado internacional, que enluta no sólo a una familia sino a las instituciones de la República”, manifestó.

“El narcotráfico muestra de manera impune su poder”, dijo Martínez

La senadora Esperanza Martínez, candidata a la presidencia por el Frente Guasu también se expresó sobre la muerte del fiscal. “El narcotráfico muestra de manera impune su poder. Ningún sector puede permanecer ajeno a este atroz asesinato. No hay futuro ni desarrollo posible en un país controlado por el narcotráfico y el crimen organizado. Mis más sentidos pésames para la familia del fiscal Marcelo Pecci”, señaló.

Lea más: Mario Abdo: “El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci enluta a toda la nación”

Asesinado en Colombia

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado este martes en Colombia, donde estaba de luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera. Según trascendió, dos sicarios dispararon contra el fiscal y luego se dieron a la fuga.

El gobierno colombiano y el norteamericano expresaron sus condolencias y se comprometieron a trabajar en forma conjunta para esclarecer el crimen.