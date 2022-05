Esposa de Marcelo Pecci: “No tenía ninguna amenaza en Paraguay”

“No tenía ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas en Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay”, mencionó Claudia Aguilera, esposa del fiscal Marcelo Pecci, a la “W radio” de Colombia.

Aguilera, al mismo tiempo, confirmó al medio colombiano -recientemente ocurrido el atentado- que su pareja había fallecido en la playa privada Decameron, Colombia, tras recibir varios disparos por parte de unos criminales.

Sobre los atacantes, que serían presuntos sicarios, indicó que los mismos llegaron a la playa privada y directamente efectuaron los disparos contra Pecci. No obstante, indicó que mayor información no tiene sobre los criminales.

“Le dispararon y se fueron. No hay informaciones de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse, pero le dispararon también al guardia; no sé si está o no herido”, refirió, descartando de ese modo que se trate de un asesinato durante un intento de asalto.

Asesinaron al fiscal Marcelo Pecci

Los reportes desde Colombia informan que Pecci fue asesinado tras recibir varios disparos por parte de presuntos sicarios, cuando este se encontraba en una playa privada, ubicada en la península de Barú, en la de Cartagena.

El agente del Ministerio Público llegó a esta ciudad colombiana para celebrar su luna de miel con su esposa, con quien contrajo matrimonio el pasado 30 de abril. Aguilera, horas previas al crimen, anunció en redes sociales que la pareja recién casada esperaba su primer hijo.

Pecci, de 45 años, era uno de los fiscales designados al megaoperativo “A Ultranza”, que investiga un masivo esquema de narcotráfico y lavado de dinero que operaría de forma internacional. También tuvo a su cargo otras investigaciones relacionadas al crimen organizado, como la del doble atentado en el festival musical “Ja’umína”, en San Bernardino, y el asesinato de la hija del gobernador de Amambay y otras tres personas, ocurrido en Pedro Juan Caballero.

El presidente Mario Abdo Benítez se pronunció y lamentó el asesinato del fiscal. Asimismo, anunció un trabajo de cooperación entre agentes fiscales y policiales de nuestro país, Colombia y Estados Unidos para investigar el caso.