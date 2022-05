Carga de cigarrillos decomisada en Algesa de CDE

Estas mercaderías incautadas corresponden a los operativos realizados a orillas del río Paraná y un puerto clandestino sobre el lago Itaipú.

En los dos operativos realizados en el mismo día se decomisaron casi un millón de cajetillas de cigarrillos pertenecientes a tres tabacaleras distintas, entre ellas se encontraron también cigarrillos de la marca Eight, que pertenece al Grupo Cartes. En total, entre la madrugada y la mañana del lunes, se incautaron nueve vehículos de diferentes tamaños y 11 embarcaciones. Todas estas mercaderías ya fueron trasladadas a los depósitos de Algesa para continuar con el proceso de investigación sobre supuestos hechos de tráfico ilícito y asociación criminal.

“Ahí lo que va a pasar es que se va abrir un proceso administrativo, un equipo de Aduanas va observar el contenido de estas cargas, se van a realizar las consultas pertinentes a los órganos de control entre ellas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), todo dentro del proceso de sumario, según detalló Fernández ante nuestra consulta.

Otro caso reciente

Si bien las incautaciones de cigarrillos paraguayos en territorio nacional y brasileño son frecuentes, se destacan megaoperativos recientes en el país con importantes cargas valuadas en millones de dólares. Una de ellas data del 5 de febrero de 2020, en el operativo efectuado en Guadalupe Camino 3, al lado del lago Itaipú, donde fueron decomisados 15 camiones, 15 embarcaciones y 40 millones de cajetillas de cigarrillos. Estuvo a cargo de funcionarios de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, con respaldo del Ministerio Público, Senad, Aduanas y del equipo de seguridad de Itaipú Binacional.

La exportación legal es mínima

La exportación legal de cigarrillos solo llegan a cerca de 295 millones de cajetillas al año, o sea el 11% del total producido en el país estimada en 2.800 millones de cajetillas.

Cabe señalar que en el año 2021 la exportación legal fue por US$ 26 millones, 31% menos que en el año anterior. Llamativamente no se registraron exportaciones legales al Brasil en 2021. Cabe mencionar que en el 2020 se exportaron cigarrillos a dicho país por valor de US$ 18.000.

