Asesinato de fiscal Pecci: liberaron a paraguayas que fueron retenidas en Colombia

Tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, dos compatriotas fueron retenidas en Bogotá cuando se disponían a tomar su vuelo para retornar a nuestro país, mientras que otras dos fueron retenidas en Cartagena. Las dos primeras ya están en el país, mientras que las otras dos salen en un vuelo de las 5:40.

Al respecto, Francisco Barreiro, ministro de la embajada paraguaya en Colombia, señaló que las compatriotas fueron retenidas simplemente en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por autoridades policiales colombianas y que tras las preguntas de rigor fueron liberadas.

“Se han tomado medidas muy restrictivas para tener todos los elementos de juicio para poder llevar a cabo una investigación completa. Las paraguayas fueron detenidas para hacer investigaciones”, manifestó Barreiro.

“No compartieron vuelo con Pecci”

Por su parte, el diputado Walter Harms se refirió a dos de las paraguayas retenidas señalando que se trata de oriundas de Itapúa. Afirmó que ninguna compartió vuelo con el fiscal Pecci.

“Pasaron momentos muy dramáticos ayer. Son dos chicas jóvenes de Encarnación una y otra de Hohenau. Estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Compartieron el hotel con el fiscal Pecci y cuando estaban a punto de abordar el avión fueron retenidas por la Policía colombiana. Pasaron por toda una odisea, que por suerte se solucionó y ya están camino a Encarnación”, señaló Harms.

“No compartieron el avión con Pecci. Él viajó el 4 de mayo en Copa y estas chicas viajaron el 5 con Avianca. No conocen al fiscal y no se cruzaron con él durante esos días en el hotel. Estaban desayunando cuando ocurrió todo, no vieron lo que pasó”, añadió.

Así también, sobre las dos compatriotas oriundas de San Lorenzo, la embajadora Sophia López Garelli, indicó: “Estas mujeres fueron retenidas para hacerles ciertas preguntas porque las dos estaban en el hotel y se retiraron una hora después de que ocurrieron los sucesos. Ya pueden viajar a Paraguay, iban a salir a las 15:30 vía Panamá”.

La embajadora informó además que esta mañana se reunirá con el comandante de la policía colombiana, fiscales paraguayos y colombianos en compañía de la cónsul para resolver, entre otros temas, la vía más rápida para hacer el traslado el cuerpo del fiscal Pecci a Paraguay.