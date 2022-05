Copaco sigue a la deriva y piden la salida de directores con sueldazos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) informó ayer, en conferencia de prensa, que los trabajadores de la empresa irán a un paro general, si no son destituidos los ocho directores que actualmente tiene la empresa pública.

Señalaron que estos altos funcionarios gozan de sueldazos y otros privilegios en la firma pero que no hacen nada para mejorar sus finanzas, que hoy está a la deriva, porque sigue perdiendo clientes y no puede cumplir con sus exigencias debido a la falta de inversión.

“Tenemos una excesiva carga de directores en la compañía, con jugosos salarios y no vemos los resultados que estamos esperando. Queremos que el Ejecutivo tome cartas en esta difícil situación. Sentimos la ausencia del Gobierno con la empresa y si no tenemos resultados no descartamos todas las medidas”, advirtió Alejandro Villamayor, vocero de Sinattel.

Por otro lado, señaló que desde el gremio ya no quieren que Copaco se sobrecargue con “recomendados políticos”. “Copaco hoy día puede funcionar con un presidente y dos directores, fácilmente. Cuando teníamos esa estructura podíamos responsabilizar directamente a uno u otro, pero hoy en día con un presidente y ocho directores, que algunas veces no tienen ni quorum dentro de lo que es el directorio, no resuelven nada y se postergan expediente tras expediente”, indicó Villamayor.

Empero, no supo precisar cuánto es la pérdida actual de la compañía, pues esto se maneja en secreto por el titular de la firma, Sante Vallese.

Millonarias deudas de instituciones

Por otro lado, Villamayor señaló que el Ministerio de Hacienda no está pagando una deuda de más de G. 30.000 millones a Copaco por servicios prestados a varias instituciones. “A eso se suma que en época de pandemia teníamos que haber recibido 6 millones de dólares en concepto de compensación por ayudar a las demás instituciones. En ese sentido Ande y Essap fueron beneficiadas y Copaco se quedó postergada. Nos sentimos huérfanos”, indicó.

Directores con sueldazos

Pese a la difícil situación de Copaco, los miembros de su directorio, que en total son nueve funcionarios, incluyendo el presidente del ente y el síndico, reciben “sueldazos” que le cuestan casi G. 2.500 millones al año a la estatal (G. 207 millones por mes), según la última planilla que se publicó en el portal de la empresa.

El titular de la firma, Sante Vallese, gana un salario mensual de de G. 32.517.823, más que cualquier ministro del Ejecutivo y evita socializar las finanzas de la empresa. La lista de altos salarios continúa con los siete directores que tiene Copaco, los cuáles ganan G. 22.012.731 mensuales cada uno y son: Antonio Raúl Estigarribia, Nilton Raúl Amarilla Alarcón, Justo Manuel Marecos Acosta, Miguel Ángel Torres Marín, Carlos Antonio López Acosta, Iván Alfredo Arévalos Rodríguez y Francisco Javier Manzi Ayala (ver los salarios en la infografía).