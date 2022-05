ANDE comprará energía a un costo mayor, advierten

Los diputados aprobaron con modificaciones un proyecto de ley que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales, no hidráulicas.

Lea más: Aprueban ley que promueve energías alternativas renovables

El diputado Rodríguez pidió al pleno la reconsideración del punto 23 del artículo 4° alegando que con la versión del Senado, la ANDE estará obligada a comprar energía a un precio mayor al que vende. Indicó que el hecho se configura en un daño patrimonial al ente.

La versión del Senado plantea que la tarifa de referencia de Energías renovables no convencionales ERNC, es la tarifa establecida para remunerar a las actividades de autogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por la inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta Tarifa de Referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), es igual al componente de costo medio de generación, para el correspondiente nivel de tensión de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta tarifa será establecida por la autoridad de aplicación en forma anual previo informe técnico y fundado de la ANDE.

Rodríguez planteó sin éxito aprobar la versión de la comisión de Industria y Obras Públicas que según dijo salvaba que la ANDE esté obligada a comprar energía a un costo mayor al que vende.

La propuesta de la ANDE

La modificación planteaba que la tarifa de referencia ERNC es la tarifa establecida para remunerar a las actividades de Autogeneración ERNC Y COGENERACION ERNC, por la inyección de energía eléctrica al SIN. Esta tarifa de referencia ERNC es igual al componente de costo medio de generación total, incluido en la tarifa del servicio de la ANDE, para el correspondiente nivel de tensión de conexión SIN, conforme al pliego tarifario de la ANDE.

Rodríguez no logró que sus colegas reconsideren el polémico punto por falta de una mayoría de dos tercios.

Lea más: Hay consenso en proyecto sobre energías alternativas

El proyecto del Senado busca que se desarrolle el mercado de energía eléctrica no hidráulica, industria prácticamente inexistente actualmente en nuestro país. La idea es que un particular pueda instalar los equipos y producir, utilizar y comercializarla a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También dispone beneficios e incentivos, como exoneración de impuestos a quienes se dediquen al desarrollo de esta industria, como la exoneración del IVA para la importación de equipos, maquinarias, insumos y accesorios necesarios para su instalación. También menciona el proyecto la exoneración por 10 años de diversos impuestos establecidos para las empresas así como la del 50% del impuesto a la renta personal.