Nuevo barrio en la Costanera no será provisorio, confirma Municipalidad de Asunción

El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Miguel Kurita, informó días atrás que la construcción de las viviendas en el citado predio está a su cargo y que se trata de un refugio que, alegó, sería temporal.

No obstante, Mora explicó que en realidad existe un proyecto en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para la construcción de viviendas sociales definitivas en ese predio municipal, pero que no se consiguió la financiación aún. Por esta razón se le solicitó a la SEN que construyera refugios provisorios, para que las familias ya pudieran mudarse. Esto quiere decir que si bien los refugios en sí son temporales, la creación del barrio no lo es.

Con el proyecto, para el cual se taponó parte del humedal de la Costanera, serán beneficiadas unas 120 familias. Varias de ellas se ubican actualmente en el predio de Copaco, en Puerto Botánico, además de las que viven en el Parque Caballero. Estas personas habían sido afectadas por la crecida del río Paraguay hace unos seis años.