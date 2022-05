Proyecto de ley para sistema eléctrico del Chaco Central no ofrece reglas claras, según ANDE

El proyecto de ley que busca conceder y regular la distribución y comercialización de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el Chaco Central, a favor de las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland, busca constituir un acto fuera de las prácticas y modelos aplicados en los demás países, advirtió el titular del ente, Ing. Félix Sosa.

Argumentó que al no haber en el país un ente regulador de las actividades de producción (generación), transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, otorgando la pretendida figura legal y la práctica de distribuidora a las cooperativas del Chaco Central, no se tendrá una instancia que regule, supervise, controle y fiscalice las actividades propias, de lo que se concluye que el proyecto no ofrece “reglas claras” sobre la prestación del servicio planteado, añadió.

Explicó que eso se presenta porque la distribución de energía eléctrica, así como su transmisión, constituyen monopolios naturales en el sector, razón por la que se requiere en nuestro país, con una muy fuerte regulación para la protección del consumidor final y de la calidad del servicio, agregó.

El presidente de la entidad eléctrica estatal destacó el importante esfuerzo realizado por el Estado paraguayo, a través de la ANDE para la electrificación del Chaco Central.

Dijo que uno de los requisitos para la cooperación financiera de la entidad KfW de Alemania, para la construcción de las obras correspondientes a la electrificación del Chaco, que fue solicitado por las cooperativas menonitas, fue la celebración de un Convenio entre la ANDE y las colonias menonitas del Chaco Central.

Cooperativas no cumplieron acuerdo para pagar préstamo

Explicó que en este convenio, las cooperativas aceptaron el “coeficiente multiplicador igual a dos (2,0)”, es decir, que el precio que debían pagar por la electricidad era el doble de la tarifa nacional, durante los primeros 15 años de entrada en servicio.

Sin embargo, contrapuso que el acordado y comprometido factor multiplicador nunca fue aplicado por parte de las cooperativas, mediante sucesivos reclamos.

Recordó que en el año 2006, las cooperativas consiguieron una Ley 3008, por medio de la cual se aplicó la tarifa nacional de energía eléctrica para el Chaco Central y con eso lograron que se elimine el factor multiplicador, que nunca fue aplicado. Detalló que el préstamo de KfW de Alemania fue de 48 millones en marcos alemanes, aprobado por Ley 371 del año 1994.

“Entonces, el financiamiento para la electrificación de colonias menonitas acabó siendo absorbida y subsidiada por todos los consumidores paraguayos”, manifestó. Recordó que las cooperativas referidas, en principio, estuvieron de acuerdo con el pago del precio diferencial, pero terminaron sin pagar lo establecido al inicio.

Deuda que pasó a la ANDE fue de G. 117.215 millones

Detalló que la parte de la deuda de las cooperativas, que terminó pagando también la ANDE, fue de G. 117.215 millones. Admitió, que de ese monto, el Ministerio de Hacienda, a través de “compensaciones” ha “devuelto a la ANDE una parte, la cifra de G. 73.763 millones. quedando aún pendiente de pago cuatro cuotas, por un total de G. 43.451 millones. El Ing. Sosa también enfatizó que es necesario evaluar y contabilizar adecuadamente todas las obras e inversiones ya realizadas en el Chaco Central, tanto las ejecutadas por la ANDE así como de las cooperativas. Asimismo, dijo que se deben delimitar debidamente las áreas de responsabilidad de la ANDE y las cooperativas, tanto a nivel de transmisión y en especial del sistema de distribución, redes de media y baja tensión.