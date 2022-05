“Cartes no puede salir del Paraguay, ni whisky en Clorinda puede comprar”, dice Alegre

“No me voy a cansar de repetir, tenemos que hacerle escuchar a todo el Paraguay. Que más claro ejemplo de impunidad cuando vemos que Horacio Manuel Cartes Jara, jefe del crimen organizado trasnacional, como dicen los expedientes del Brasil, no puede salir del Paraguay, pero acá –donde es el centro de sus operaciones– no tiene ningún proceso”, dijo Alegre.

“No puede dar un paso afuera, a Clorinda no puede ir a comprar whisky; no puede mover un pie fuera de Paraguay porque ohóta preso”, recalcó.

Lea más: Abrirán sucursal del BNF en Buenos Aires para garantizar remesas económicas a paraguayos

Así lo señaló esta mañana el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre (procesado), durante su alocución en la firma del Preacuerdo de Concertación 2023 de Alto Paraná entre candidatos a gobernadores del PLRA Oscar González Drakeford; de Tekojoja, Iván Airaldi, y de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, entre otros. No estuvo presente Daniel Mujica, candidato del Equipo Yo Creo, liderado por Miguel Prieto.

“500 mil dólares al Consejo”

Al hacer uso de palabra, Alegre alertó la necesidad de garantizar las ternas de candidatos a ministros de la Justicia Electoral que debe salir del Consejo de la Magistratura. Acusó a Cartes de haber lanzado “cañonazos de 500.000 dólares, que hacen temblar al Consejo”, para impedir que salga la nómina de candidatos para reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y Elena Wapenka (PRF).

Recalcó que actualmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es un órgano del Partido Colorado y que por ello el cartismo tiene miedo de no controlar a sus autoridades. Indicó que la importancia de contar con estos cupos es que la Justicia Electoral organiza las elecciones y es la base del control en los próximos comicios.

La firma del Preacuerdo de Concertación 2023 de Alto Paraná se realizó en el salón de eventos Kampay, en Ciudad del Este.

Cartista reacciona

La reacción de los cartistas ante las palabras de Alegre vinieron de parte del apoderado de la ANR Eduardo González. “Qué puede ser grave viniendo de un acusado por la justicia de malversar fondos públicos que se le entregó a su partido,@EfrainAlegre corrupto, dejá de hablar de balde, sinvergüenza”, dijo González en su cuenta de Twitter.