Ministro de Corte pide fortalecer seguridad a fiscales y jueces tras asesinato de Pecci

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó que en la estela del asesinato en Colombia del fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci es necesario aumentar la cobertura de seguridad para jueces o fiscales designados a casos que podrían suponer amenazas contra sus vidas.

“No pedimos más presupuesto, pero sí mayor cobertura policial, tenemos muchos magistrados con casos importantes que deben tener seguridad para hacer su trabajo”, dijo el ministro Jiménez Rolón.

“Tenemos que potenciar la cantidad de agentes para cubrir personalmente a los magistrados en juzgados especializados en crimen organizado”, agregó al tiempo de indicar que pedidos de refuerzo de custodia policial suelen recibir respuestas de falta de personal policial disponible.

“Entrando en un capítulo más grave”

Sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci el pasado martes en una playa de Cartagena, Colombia, el ministro Jiménez Rolón opinó que se trata de un ingreso a “un capítulo más grave” en la lucha contra el crimen organizado en Paraguay.

“Creo que estamos entrando en un capítulo más grave, porque hasta este momento las amenazas no se habían concretado, pero desde que se concretan ya se entra en una etapa diferente indudablemente. Y sobre todo, si es que esto no se esclarece y no se aplican las penas correspondientes, a quienes corresponda”, expresó al respecto.

Corrupción e impunidad

Y opinó que la base del aumento del poder de organizaciones criminales en Paraguay está tanto en la corrupción como en la impunidad.

“Sin instituciones fuertes que actúen con severidad es muy poco lo que podemos esperar”, manifestó.

Las causas del asesinato del fiscal Pecci en Colombia o la identidad de los autores intelectuales o materiales del crimen aún se desconocen, y están bajo investigación conjunta de las autoridades colombianas y paraguayas, con colaboración del Gobierno de los Estados Unidos.