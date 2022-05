Aumentan casos de enfermedades respiratorias en Ayolas

En los últimos días se detectó un aumento de pacientes afectados por casos de enfermedades respiratorias. El incremento se observa principalmente en pediatría. Afecciones por covid-19 no se están registrando, pero sí hay auge de infecciones por influenza o de virus estacionales, explicó el doctor Emilio Ruiz, director del Hospital Integrado de Ayolas por parte del Ministerio de Salud.

De no tomarse las precauciones, los casos podrían ir en aumento, más aun teniendo en cuenta que existen criaturas que se levantan temprano para ir a las escuelas donde tienen que estar aglomerados. El no uso de tapabocas y el no lavado de mano permiten que haya una predisposición para que se tenga este tipo de enfermedades.

También dijo que en el Hospital Integrado de Ayolas se cuenta con más de 1.000 dosis de vacuna contra la influenza a disposición de la comunidad. El vacunatorio está abierto de lunes a viernes desde las 07:00 a 17:00, pero de igual manera la asistencia es muy baja.

Por ese motivo, solicita a la ciudadanía para que concurra al vacunatorio y se vacune porque eso ayudará para que disminuyan los contagios de enfermedades respiratorias. De manera paralela, se está trabajando en brigada de vacunadores que se instalarán en zonas donde haya circulación masiva de personas con el objetivo de lograr una mayor cantidad de gente inmunizada en Ayolas y zonas vecinas.