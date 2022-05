Indi repudia actitud de presentador televisivo y habla de discriminación racial

En una comunicación oficial, el Indi cuestionó duramente el accionar del presentador televisivo Leo Rivas, quien días pasados en un semáforo de las calles del área metropolitana, hizo un video con un indígena para levantarlo a su cuenta de TikTok, haciéndole “una broma” que generó repudio de los internautas.

Desde la institución dedicada a la protección de los indígenas lamentaron el contenido difundido a través de las redes sociales por parte del comunicador.

Lea: Mujeres indígenas socializan sus derechos contra la discriminación

Dicen no a actitudes denigrantes

El Indi dejó en claro que repudia enérgicamente todo acto de discriminación racial.

A su vez, la institución hace hincapié en que este hecho ratifica el “compromiso como institución rectora de seguir velando por los derechos de los pueblos indígenas hasta lograr la dignificación de los mismos”.

Tras ser blanco de la crítica masiva, Leo Rivas pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Twitter.

“Pido disculpas, nunca va a ser mi intención burlarme de nadie, y los que me conocen, lo saben. El contenido de TikTok, es muy diferente y random con las bromas, me entenderán los usuarios. Esta vez no cayó bien y sencillamente imité un trend de un video similar, asumo. Perdón”, expresó Rivas.

Lea más: Mujeres nativas denuncian violencia y discriminación hacia las comunidades indígenas