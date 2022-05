“Inútiles son, hacé algo”: la furia de Ronald Acevedo contra el ministro del Interior

“No hacés un carajo. Inútiles son. Estos policías son todo... están con el narcotráfico (...) Benítez (sería el presidente) no tiene bolas, no tiene huevos. Esa es la realidad, no tienen vergüenza. Tienen que irse todos ustedes, no hay nada que hacer. Pueden hacer lo que quieran, hace siete meses le mataron a mi hija y no hicieron nada”, dijo el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, al ministro del Interior, Federico González. en la sala de espera del hospital Viva Vida, donde está internado en grave estado su hermano, José Carlos Acevedo, intendente de la ciudad.

Ya en la tarde de hoy Ronald Acevedo había despotricado contra el jefe de Estado por la inacción en relación a la seguridad en esa ciudad. El ministro del Interior, Federico González, solo atinó a observarlo.

“Tu presidente, Mario Abdo, no hizo nada; estos policías no hicieron nada. ¿No vino Gilberto Fleitas (comandante de la Policía)? Vino a prometerme, hace dos o tres meses, que iba a hacer algo, pero no hizo nada. Tienen que irse todos estos policías de acá de Pedro Juan. No tienen gracia, tengan un poco de vergüenza. Si sos hombre y tenés las bolas bien puestas, hacé algo”, le dijo Ronald Acevedo al titular de la cartera de Interior.

“Varias líneas de investigación”

“Vamos a dar todo el apoyo en este momento. Se está investigando con el apoyo de la Policía de Brasil, todas las líneas de investigación están abiertas. Vamos a llegar a los autores materiales e intelectuales, ese es el compromiso del Gobierno. Hay varias líneas de investigación”, dijo por su parte Federico González a los medios de prensa tras el escrache de Acevedo. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC TV.

Sobre por qué ocurrió el atentado en el que fue herido el jefe comunal, contestó que “es una guerra declarada hace mucho tiempo en Pedro Juan y en Paraguay. La voluntad es firme de combatir esto de frente”.

El atentado

Acevedo, de 53 años, fue herido de siete balazos en un atentado ocurrido en la capital de Amambay. El mismo fue derivado a hospital Viva Vida y se encuentra con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió entre la sede de la Intendencia y el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero alrededor de las 16:30 de este martes. El intendente, que sufrió las heridas en la zona lumbar, cervical y la clavícula, fue intervenido quirúrgicamente y está internado en terapia intensiva.

Una de las cámaras instaladas en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero logró captar el momento en el que unas personas descendieron de un vehículo de color claro y dispararon.

Acevedo se estaba retirando del recinto municipal para dirigirse a una inauguración de una obra con su hermano, Ronald Acevedo, el gobernador del departamento.

El vehículo que había sido usado para este acto criminal fue encontrado incinerado a kilómetros de la zona minutos después del atentado.

Los hermanos Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fueron víctimas de atentados en Pedro Juan Caballero (PJC) en varias ocasiones. Uno de los crímenes tuvo como saldo fatal a la hija del actual gobernador de Amambay.

Robert Acevedo, otro de los integrantes de la familia que ocupó varios cargos en la ciudad y quien fue senador y diputado nacional, falleció el año pasado como consecuencia del covid-19.