Gobernador de Amambay culpa a Mario Abdo Benítez por atentado contra José Acevedo

El gobernador liberal del Amambay, Ronald Acevedo, culpó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por toda la ola de violencia y muerte que está ocurriendo en el departamento.

Al ser abordado por la prensa, el político Ronald Acevedo, administrador departamental de Amambay y hermano del intendente José Carlos Acevedo, víctima del atentado, dijo que el presidente de la República “es el culpable de lo que está pasando en Pedro Juan Caballero y lo que le pasó a mi hermano. Mario Abdo Benítez, no tenés huevos mi cuate”, fue la expresión que lanzó el gobernador, mientras su familiar se encuentra en estado delicado tras recibir tres balazos en un atentado.

Igualmente, señaló que no descarta que los mismos sicarios que atentaron contra su hija sean los responsables del ataque a su hermano.

Solo queda orar

En otro momento, Acevedo expresó que en el caso de su hermano, solo queda orar y esperar que sobreviva.

Recordó la muerte de su hija, Haylee Acevedo, también víctima de sicarios, y reprochó al Gobierno por no darle apoyo. Dijo que prefiere que las autoridades no vayan a PJC porque no ayudan. “El Gobierno nunca brindó seguridad a nadie, a ningún ciudadano. A mi hija siendo gobernador (le mataron). ¿Qué podés esperar de este Gobierno?”, exclamó.

Pronóstico reservado

José Carlos Acevedo (53), recibió al menos tres impactos de arma de fuego en el atentado ocurrido en la capital de Amambay. El mismo fue derivado a hospital Viva Vida y se encuentra con pronóstico reservado.

El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), fue herido en la vía pública frente al Palacio de Justicia de la zona, durante la tarde de este martes. Fue auxiliado tras recibir disparos de arma de fuego y trasladado al hospital Viva Vida. Actualmente se encuentra en zona de cirugía, con pronóstico reservado. Sus familiares solicitaron donantes de sangre a nombre del intendente.

Estaba inconsciente

Un bombero que auxilió a José Acevedo detalló que el intendente había recibido disparos en zona lumbar, cervical y de clavícula. Cuando fue auxiliado, se encontraba inconsciente y tuvieron que reanimarlo hasta llegar al hospital más cercano.

El intendente estaba saliendo de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero sin custodia, y se dirigía hacia el Palacio de Justicia de la ciudad cuando recibió los balazos, según relato del corresponsal Gilberto Ruiz Díaz. Acevedo fue baleado por un desconocido en plena vía pública y el autor de los disparos aparentemente habría huido a pie del sitio, según datos.